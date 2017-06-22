Влада Росії закликає зробити щеплення від гепатиту через ЛГБТ-фестивалі в Європі

Російська Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини (Росспоживнагляд) 22 червня закликала росіян, що виїжджають до Європи, зробити щеплення від гепатиту через ЛГБТ-фестивалі і нібито пов’язаний із ними ризик зараження.

В офіційному прес-релізі відомства наголошується, що за останній рік зросла кількість заражень гепатитом А серед гомосексуальних чоловіків.

У своєму повідомленні Росспоживнагляд посилається на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і практично дослівно повторює її прес-реліз, включаючи згадку про Всесвітній прайд-фестиваль, який триватиме з 23 червня до 2 липня в Мадриді.

При цьому рекомендації ВООЗ адресовані, в першу чергу, відвідувачам ЛГБТ-заходів. У російському відомстві таких змін та доповнень не роблять.