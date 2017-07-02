У Стамбулі активісти обіцяють провести ЛГБТ-марш, попри заборону

У Туреччині активісти, які захищають права транссексуалів, пообіцяли провести запланований марш у Стамбулі, попри рішення урядових чиновників заборонити марш Trans Pride.

Стамбульська влада заявила, що запланований на 2 липня Trans Pride March заборонений, оскільки місце події на центральній площі Таксім не призначене для проведення демонстрацій і не була подана відповідна заявка на проведення маршу.

«Після оцінки... було вирішено не давати дозвіл на проведення цієї події», – сказав губернатор Стамбулу.

Організатори повідомили у Facebook, що «ми не визнаємо заборони... ми будемо на площі Таксім для проведення Trans Pride».

24 червня силовики використали гумові кулі щодо 40 активістів, які намагалися провести гей-парад. За даними агенції AFP, щонайменше чотирьох людей затримали.