Українка Левченко виборола «срібло» на Чемпіонаті світу з легкої атлетики

Українка Юлія Левченко виборола «срібло» на Чемпіонаті світу з легкої атлетики, що проходить у Лондоні.

«Юлія Левченко – срібна призерка чемпіонату світу з легкої атлетики зі стрибків у висоту! Зазначимо, що наша 19-річна спортсменка у фіналі три рази покращувала свій особистий рекорд - 1.97; 1.99; 2.01!!! Щиро вітаємо Юлію з неймовірним виступом на світовому форумі!! Бравооо!!!», – повідомили 12 серпня у Національному олімпійському комітеті.

На висоті 2 метри 03 сантиметри українка програла у боротьбі за «золото» Марії Ласіцкене з Росії. Результат 2,01 став найкращим у кар’єрі Левченко. Ця медаль є першим «сріблом» для України на чемпіонаті світу у Лондоні.