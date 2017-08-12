Еліна Світоліна обіграла переможницю Вімблдону-2017

Перша ракетка України і п’ятий номер світового рейтингу Еліна Світоліна у чвертьфіналі турніру у Торонто обіграла переможницю Вімблдону-2017 Гарбіньє Мугурузу.

«Еліна Світоліна перемогла чемпіонку Wimbledon-2017 Гарбіньє Мугурузу в 1/4 фіналу тенісного турніру WTA серії Rogers Cup в Торонто з результатом 2:1 (4:6;6:4;6:3)!», – повідомили 12 серпня у Національному олімпійському комітеті.

11 серпня Еліна Світоліна в третьому колі престижного турніру Rogers Cup у канадському Торонто впевнено здолала опір колишньої першої ракетки світу американки Вінус Вільямс. Українка у двох сетах віддала суперниці лише три гейми – 6:2, 6:1.