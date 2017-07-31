Мені пропонували великі гроші, аби грала за інші країни, але, на щастя, я з Україною – Світоліна

В 22 роки тенісистка досягла неймовірних результатів: впевнено ввійшла у топ-п'ятірку за світовим рейтингом Жіночої тенісної асоціації (WTA). Цього сезону, який ще триває, Еліна Світоліна має чи не найбільше виграних турнірів і матчів серед усіх тенісисток: 2017 року вона переможниця одразу чотирьох турнірів: (Тайбей, Дубаї, Стамбул і Рим). А чого вартий для неї результат цьогорічного Вімблдонського турніру! Еліна пробилася до четвертого кола (далі ніж будь-яка українська тенісистка в історії). Їй по силі і перші ракетки: під час останніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро 2016 року на тенісному турнірі в 3 раунді Світоліна перемогла саму Серену Вільямс.

У нинішньому випуску аудіоподкасту Радіо Свобода «Радиво» – зустріч з однією з найперспективніших тенісисток світу Еліною Світоліною. Днями вона спеціально приїжджала до своєї спортивної резиденції у Харкові, щоб провести майстер-клас для юних тенісистів.

Зустрічі Еліни Світоліної зі спортсменами, що починають тренування в тенісі, для неї в пріоритеті, завжди погоджується на майстер-класи в Британії, Франції та в інших країнах, коли організовують менеджери міжнародних турнірів. Відбиваючи м'яча дітей на харківському корті, Еліна озвучує свою мрію: створити «національний тенісний центр».

У більшості великих країнах світу є дитячі тенісні академії, тенісні центри, які спонсорують гравців. Мені б хотілося такого центру в Україні. У мене є такий проект, але він буде реалізований, мабуть, десь за 5 років

«У більшості великих країнах світу є дитячі тенісні академії, тенісні центри, які спонсорують гравців, які їм дозволяють побачити світ, брати участь в міжнародних турнірах, у них є можливість побачити найкращих гравців. Звісно, мені б хотілося такого центру в Україні, але це достатньо важко втілити, так як у нас немає інвесторів, які б були в цьому зацікавлені. У мене є такий проект, дитячого центру, але він буде реалізований, мабуть, десь за 5 років. Цей центр має розташовуватися побіля Києва – так потрібно, щоб мати добру логістику з перельотами спортсменів і щоб сюди могли діставатися учні. Це повинен бути такий центр, куди б хотіли потрапити на навчання юні гравці, їх такий центр має завжди мотивувати на добрі результати і розвиток. Важливо, щоб вони брали участь не тільки на змаганнях в Україні, а й щоб бачили турніри і гравців в Європі, щоб бачили куди їм варто прагнути», – говорить про свою мрію Еліна Світоліна.

Наразі ситуація в українському дитячому і юнацькому спорті – далеко не з найкращих. У держави на тренування, а тим паче на відправлення юних спортсменів на міжнародні чемпіонати і турніри не вистачає грошей. Тому батьки спортсменів-початківців, якщо хочуть професійного зростання дитини, самі шукають спонсорів.

«Ситуація складна. Треба шукати виходи, як свого часу в дитинстві ми пожертвували проживанням в Одесі та переїхали в Харків. Ми пристали на пропозицію бізнесмена Юрія Сапронова тренуватися в Харкові і готуватися до міжнародних турнірів. Я хотіла стати тенісисткою високого рівня, він мені дав шанс», – наполягає на підтримці дитячого спорту державою і благодійниками Еліна Світоліна.

В усіх офіційних анкетах престижних світових турнірів серії великого шолому значиться: Еліна Світоліна – тенісистка з України, спортивна резиденція – в Харкові. А сама вона родом з Одеси. Народилася в чорноморському місті в родині спортсменів: батько Михайло – борець, мати Наталя – майстер з греблі. А старший брат Юліан з 9 років займався тенісом. Подружжя Світоліних пригадує, що їхня донька Еліна зацікавилася тенісом в чотири роки – для неї найкращим прикладом був старший брат.

Ми настільки поглинули всією родиною в теніс, що у неї навіть інакшої думки не було як про теніс

«Між Еліною і Юліаном дев'ять років різниці. Він якраз тільки починав тренуватися в тенісі. Себто Еліна народилася в той час. І далі продовжувала свій розвиток, коли був теніс. Ми настільки поглинули всією родиною в теніс, що у неї навіть інакшої думки не було як про теніс», – згадує маленьку доньку Наталя Світоліна. А батько Еліни каже, що доня маленькою спочатку бавилася тенісними м'ячиками, ракетками, а згодом повторювала вправи за братом.

На початку це було як гра

«Вдома тренувалася на стіночці. Це ж як було, брат грав, значить купа ракеток, м'ячів було. На початку це було як гра», – продовжив спогади Михайло Світолін.

Брат постійно займався тенісом, йому завжди батьки приділяли більше уваги. А мені хотілося перемикнути батьківські погляди на себе

«Я завжди грала з дітьми, ми бігали, щось робили, коли брат тренувався, – розповідає про свій спортивний початок сама Еліна Світоліна, – через те, що брат постійно займався тенісом, йому завжди батьки приділяли більше уваги. А мені хотілося наздогнати увагу, хотілося перемикнути батьківські погляди на себе. Тому я знала, що батькам більше подобатиметься, якщо я буду з ракеткою. Згодом, в принципі, мені теніс сподобався, у мене було багато друзів в тенісі, ми завжди грали разом», – каже Еліна Світоліна.

Маленька Еліна не стала ображатися на батьків через велику увагу до тренувань Юліана. Дівчинка не шукала друзів на стороні, намагаючись надолужити дефіцит батьківського тепла, турботи й уваги. Натомість вона боролася за увагу до себе перемогами в тенісі, спочатку на дитячих турнірах, а згодом на юніорських.

Я старалася якомога найкраще і більше тренуватися, щоб бути кращою, щоб батьки більше приділяли мені уваги

«Мені, дитині, дуже важливою була увага батьків. І я старалася якомога найкраще і більше тренуватися, щоб бути кращою, щоб батьки більше приділяли мені уваги. Мені було дуже складно. Потрібно було повсякчас тренуватися. Не вистачало часу навіть на навчання у школі. В ранці, о 5-й годині я вже тренувалася, о 8-й годині – я вже в школі. Потім нове тренування. І так щодня. У мене все складалося з маленьких перемог. Я здебільшого перемагала на маленьких дитячих турнірах. Я завжди була мотивованою до успіху, до розвитку, до перемог. Тому я вже потім не ображалася на батьків», – розповідає Еліна Світоліна.

Наполегливість, впертість, цілеспрямованість, витривалість, професіоналізм – ці риси для спортсмена вкрай важливі. І, схоже, Бог обдарував най необхіднішими здібностями Еліну Світоліну. Юна спортсменка буквально жила на кортах, відпрацьовуючи точність подачі м'яча, згадують мати з татом.

На одному з дитячих турнірів 12-річну тенісистку побачив харківський бізнесмен Юрій Сапронов. Тоді Еліна його вразила працьовитістю і здатністю, як кажуть, «вигризати» у суперника перемогу. Згодом підприємець став її спонсором, що дозволило родині Світоліних не ламати голову, де брати кошти на висококласних тренерів для Еліни, на участь в міжнародних тенісних турнірах.

Тут інвестиційного результату одразу не побачити – це тривалий проект, ризики величезні. Результат може бути через сім-вісім років підготовки юного спортсмена. Еліна – 5-та ракетка світу

«Коли я взявся підтримувати Еліну, мої друзі підсміювалися, знизували плечима, мовляв, що це за вкладення грошей. Тут інвестиційного результату одразу не побачити – це тривалий проект, ризики величезні. Результат може бути через сім-вісім років підготовки юного спортсмена. Я взагалі думаю, що це як стартап. Потрібно вкласти гроші в десятьох гравців і один, максимум два, вистрілить і, можливо, окупить вкладення у інших. Стосовно Еліни, я з нею уклав контракт 10 років тому, коли їй було 13 років. Перший контракт був на 7 років, а далі він був продовжений на 5 років з нею. Це – не бізнес-контракт, а благодійний. Я дуже хотів показати, що Україна має своїх тренерів, що Україна може виростити гравця топ-10. Еліна сьогодні побила всі українські рекорди, окрім досягнення Андрія Медведєва, у нього було четверте місце в світовому рейтингу, а Еліна – 5-та ракетка світу. Але їй – 23, у неї все попереду», – усміхається Юрій Сапронов, який у 13 років забрав з Одеси Еліну Світоліну з її батьками до Харкова, де забезпечив всі умови з підготовки тенісистки європейського класу.

Сьогодні Еліна Світоліна може собі дозволити найкращих тренерів, медиків, фітнес-фахівців для досягнення поставлених завдань. У неї в команді – всі іноземці.

«У мене головний тренер – з Парижа, фітнес-тренер – з Лондона, так само як і спаринг-партнер. Фізіотерапевт – з Італії. Мабуть, в Україні є добрі фахівці, але, на жаль, я не тренуюся в Україні, а тільки за кордоном. Тому мені набагато легше було знайти тренерів, які працюють за кордоном і які там живуть», – так відповіла Світоліна на запитання, чому в команді відсутні українські фахівці.

До речі, саме з останнім оновленням команди Еліна і пов'язує досить пристойні результати на Вімблдонському турнірі з серії великого шолому, що тривав в Лондоні на початку літа. Мова йде про нового тренера Т’єррі Асьон, який, за її словами, допоміг по-іншому глянути на гру. На шляху до четвертого раунду українка здобула перемогу над австралійкою Ешлі Барті, італійкою Франческо Ск'явоне та німкенею Каріною Віттгефт. В двобої четвертого тенісного кола поступилася латвійці Єлєні Остапенко – і все одно цьогорічне досягнення Еліни Світоліної на Вімблдонському турнірі найкраще в історії Українських тенісисток.

Теніс – це постійні фізичні навантаження, під час тренувань та самих змагань можна наразитися на травму. Крім того, конкурентна атмосфера на чемпіонатах і хиткість ситуації: перемога – поразка, і так постійно. Тому Еліна для себе вважає надважливим тримати психологічний баланс.

Потрібно аналізувати свій стан, вивчати свої емоції. Коли ти виступаєш, відбувається різка зміна емоцій. Дуже важливо опановувати себе, коли програєш

«Потрібно аналізувати свій стан, вивчати свої емоції. Коли ти виступаєш, відбувається різка зміна емоцій. Потрібно весь час за ними стежити, щоб не заганяти в себе багато негативу. Це вже життєвий досвід, який набувається з часом. Дуже важливо опановувати себе, коли програєш. Передусім я з тренерами аналізую гру. Розбираю, що неправильно вчинила. Але інколи бувають матчі де все вирішує пара очок, і ти на це не впливаєш. Безумовно, є ситуації дуже складні, потім довго пригадуєш тяжкі моменти – рік і два, проте варто старатися знаходити моменти, які були б позитивні, які могли б перекрити той негатив, могли б мотивувати на подальші ігри, на розвиток», – ділиться своїми мотиваційними секретами Еліна Світоліна.

За її перемогами стежать спортивні аналітики, оглядачі з усього світу. Її високі рейтинги Жіночої тенісної асоціації (WTA) спонукають нервуватися топових спортсменів. Зрештою, за нею полюють менеджери з пропозиціями «перекупити» на користь своїх країн.

Зараз надходять пропозиції з достатньо великими фінансовими сумами, щоб грати за інші країни. Я завжди пишаюся тим, що граю за Україну

«З дитинства я демонструвала високі результати. І тоді вже мені робили пропозиції грати за інші країни, і зараз надходять пропозиції з достатньо великими фінансовими сумами. Достатні суми, щоб грати за інші країни. І, на щастя, наразі мене влаштовує, за яку країну я граю. Я завжди пишаюся тим, що граю за Україну», – наголошує Еліна Світоліна.

В Одесі та Харкові Еліна Світоліна буває дуже рідко – один-два рази на рік. Її робочий графік з перельотами, тренуваннями і змаганнями розписаний по хвилинах. Наразі вона готується до американської серії престижних турнірів, яку вінчатиме U.S. Open – це останній у сезоні турнір Великого шолому. А наприкінці року Світоліна змагатиметься на чемпіонаті в Сінгапурі.

Добре б було завершити рік в топ-3 світу

«Добре б було завершити рік в топ-3 світу. Ще добре б було виграти кілька титульних турнірів. Для мене дуже важливо перебувати в гарній фізичній формі», – ділиться планами найкраща тенісистка України Еліна Світоліна.

Докладніше слухайте історію Еліни Світоліної, що входить до топ-5 світу в аудіоподкасті «Радиво».

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