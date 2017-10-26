Слідство озвучило основні версії вибуху під стінами «Еспресо»

Слідство розглядає три основні версії щодо вибуху поблизу телеканалу «Еспресо» минулої ночі, повідомив на брифінгу перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко, який очолює групу процесуальних керівників розслідування.

«Першу версію озвучував і сам пан Мосійчук (депутат Ігор Мосійчук – ред.) – це замах на вбивство Мосійчука, який було організовано спецслужбами Російської Федерації. Про виконавців ми будемо говорити, тільки коли встановимо злочинців. Друга версія – це політична діяльність пана Мосійчука та його громадська позиція всередині нашої держави. І третя версія – замах на вбивство Мосійчука на особистому ґрунті», – зазначив він.

Водночас, за словами Кононенка, слідство не відкидає також інших версій, зокрема, тому що серед постраждалих був і політолог Віталій Бала, який також міг бути ціллю підривників.

«І ми не можемо відкидати версію замаху на вбивство будь-якого політичного чи громадського діяча, який міг перебувати на каналі «Еспресо»», – наголосив прокурор.

Що ж до вибухового пристрою, то на погляд вибухотехніків, він був саморобним, можливо – на базі автомобільної сигналізації, оскільки на місці пригоди виявили відповідні електронні плати, зазначив Кононенко.

Як повідомили представники силовиків, задіяних у розслідуванні, йдеться про пристрій направленої дії, за попередньою інформацією, еквівалентом 400-600 грамів тротилу. Тривають слідчі дії.

Вибух під стінами телеканалу «Еспресо», унаслідок якого 25 жовтня ввечері загинули двоє людей (один із них – охоронець депутата Мосійчука, хто є другим загиблим – не повідомлялось) і поранені четверо, кваліфікований як терористичний акт, раніше зазначили у МВС та СБУ. Відомо, що під час вибуху поранень зазнали депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії) та політолог Віталій Бала.

Народний депутат Антон Геращенко (фракція «Народний фронт»), член колегії Міністерства внутрішніх справ, заявив, що одна з версій, серед інших, – «дії російських спецслужб для дестабілізації суспільно-політичного становища на тлі акцій протесту».

Таку ж версію озвучив у своїй заяві потерпілий – Ігор Мосійчук. «Я вважаю, що замовники сидять у Москві. Виконавці – київські», – написав Мосійчук у Facebook.

Лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко, зі свого боку, спершу заявив, що, «очевидно, це робота ворожих спецслужб, бо працювали професійно». По тому він уточнив: «Я не виключаю версії, що це робота ворожих спецслужб, але й не виключаю, що до цього можуть бути причетні наші політичні опоненти». За словами Олега Ляшка, «немає жодного сумніву, що замах на життя Ігоря Мосійчука пов’язаний із його політичною діяльністю».