Вибух, у якому потерпів депутат Мосійчук, кваліфікували як теракт: 5 потерпілих, із них 1 загиблий – МВС

Вибух, унаслідок якого був поранений 25 жовтня ввечері народний депутат Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії), кваліфікований як терористичний акт, підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Унаслідок вибуху потерпіли загалом п’ять осіб, із них один – охоронець депутата, 30-річний працівник поліції полку особливого призначення – загинув від поранень, мовиться в повідомленні.

Наразі на місці працює оперативна група та вибухотехніки, заявили в МВС.

У міністерстві також підтвердили, що теракт буде розслідувати Головне управління Служби безпеки України в місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва.

Дещо раніше радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк так само заявляв, що слідство щодо вибуху, в якому був поранений Ігор Мосійчук, передали СБУ за статтею Кримінального кодексу України про терористичний акт.

За його словами, вибуховий пристрій, закладений у мотоциклі чи моторолері, що стояв неподалік, був підірваний дистанційно, його потужність, із огляду на заподіяні пошкодження, за попередніми оцінками, могла скласти до 1 кілограма у тротиловому еквіваленті.

Також повідомляли, що вибух був спрямованої дії.

Ігор Мосійчук був серйозно поранений унаслідок вибуху, що стався в Києві при виході з приміщення телеканалу «Еспресо».

Також повідомили про важке поранення політолога Віталія Бали, що був поруч із ним, і ще кількох людей. Один із поранених, помічник-охоронець депутата на ім’я Руслан, від зазнаних поранень помер.

Мосійчук і Бала перебувають у лікарні. За повідомленнями, в Мосійчука багато осколкових поранень, його оперували.

У прес-службі депутата і його оточенні заявляють про замах на його життя. Зорян Шкіряк раніше заявив, що, ймовірно, може йтися про замах на вбивство.

Народний депутат Антон Геращенко (фракція «Народний фронт»), член колегії Міністерства внутрішніх справ, заявив, що одна з версій, серед інших, – «дії російських спецслужб для дестабілізації суспільно-політичного становища на тлі акцій протесту».

Лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко, зі свого боку, спершу заявив, що, «очевидно, це робота ворожих спецслужб, бо працювали професійно». По тому він уточнив: «Я не виключаю версії, що це робота ворожих спецслужб, але й не виключаю, що до цього можуть бути причетні наші політичні опоненти». За словами Олега Ляшка, «немає жодного сумніву, що замах на життя Ігоря Мосійчука пов’язаний із його політичною діяльністю».