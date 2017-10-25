Депутат Мосійчук поранений унаслідок вибуху в Києві, є загиблі

Народний депутат Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії) поранений унаслідок вибуху, що стався в Києві при виході з приміщення телеканалу «Еспресо».

Також повідомляють про поранення політолога Віталія Бали, що був поруч із ним, і ще кількох людей. Як випливає з повідомлень, принаймні один, а можливо, і двоє поранених померли.

За повідомленнями, один із поранених дорогою до лікарні помер від зазнаних поранень, особу загиблого чоловіка ще встановлюють.

Мосійчук і Бала перебувають у лікарні. За повідомленнями, в Мосійчука багато осколкових поранень, його оперують.

Також був важко поранений його охоронець чи помічник. Народний депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько пізніше заявив, що загиблий – саме охоронець-помічник Ігоря Мосійчука на ім’я Руслан.

Лідер партії Олег Ляшко теж написав, що охоронець Руслан помер у лікарні від травм унаслідок вибуху.

Таким чином, імовірно, загалом може йтися вже про двох загиблих.

У прес-службі депутата і його оточенні заявляють про замах на його життя.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що, ймовірно, може йтися про замах на вбивство.

Народний депутат Антон Геращенко (фракція «Народний фронт»), член колегії Міністерства внутрішніх справ, заявив, що одна з версій, серед інших, – «дії російських спецслужб для дестабілізації суспільно-політичного становища на тлі акцій протесту». Олег Ляшко, зі свого боку, заявив, що, «очевидно, це робота ворожих спецслужб, бо працювали професійно».

А вже згаданий Дмитро Лінько заявив, що «замах на Мосійчука – це справа рук Кадирова, сумнівів немає!» Доказів імовірної причетності Рамзана Кадирова, голови республіки Чечні на Північному Кавказі в Росії, депутат не навів.

За повідомленнями, вибухнув, найімовірніше, припаркований біля виходу з телеканалу мотоцикл. Вибух, як вважають, був скерований у напрямку до виходу. Спершу припускали, що підірвали автомобіль, який стояв біля виходу.