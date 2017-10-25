Слідство щодо вибуху, в якому потерпів депутат Мосійчук, передали СБУ за статтею про теракт – Шкіряк

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що слідство щодо вибуху, в якому був поранений 25 жовтня ввечері народний депутат Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії), передали Службі безпеки України за статтею Кримінального кодексу України про терористичний акт.

За його словами, вибуховий пристрій, закладений у мотоциклі чи моторолері, що стояв неподалік, був підірваний дистанційно, його потужність, із огляду на заподіяні пошкодження, за попередніми оцінками, могла скласти до 1 кілограма у тротиловому еквіваленті.

Ігор Мосійчук був поранений унаслідок вибуху, що стався в Києві при виході з приміщення телеканалу «Еспресо».

Також повідомили про поранення політолога Віталія Бали, що був поруч із ним, і ще кількох людей. Один із поранених, помічник-охоронець депутата на ім’я Руслан, від зазнаних поранень помер.

Мосійчук і Бала перебувають у лікарні. За повідомленнями, в Мосійчука багато осколкових поранень, його оперували.

У прес-службі депутата і його оточенні заявляють про замах на його життя. Зорян Шкіряк раніше заявив, що, ймовірно, може йтися про замах на вбивство.

Народний депутат Антон Геращенко (фракція «Народний фронт»), член колегії Міністерства внутрішніх справ, заявив, що одна з версій, серед інших, – «дії російських спецслужб для дестабілізації суспільно-політичного становища на тлі акцій протесту». Олег Ляшко, зі свого боку, заявив, що, «очевидно, це робота ворожих спецслужб, бо працювали професійно».

А Народний депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько заявив, що «замах на Мосійчука – це справа рук Кадирова, сумнівів немає!» Доказів імовірної причетності Рамзана Кадирова, голови республіки Чечні на Північному Кавказі в Росії, депутат не навів.