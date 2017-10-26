Стан потерпілого внаслідок вибуху в Києві політолога Бали стабільний – Голобуцький

Поранений увечері 25 жовтня внаслідок вибуху при виході з приміщення телеканалу «Еспресо» в Києві політолог Віталій Бала прооперований, його стан стабільний. Про це у Facebook повідомив його колега Олексій Голобуцький.

Потерпілий внаслідок цих же подій депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук також був прооперований уночі 26 жовтня і переведений до реанімації, де опритомнів, передає його прес-служба. Також на сторінці у Facebook оприлюднена заява депутата, у якій вій дякує за збереження свого життя загиблому охоронцеві.

Вибух, унаслідок якого був поранений 25 жовтня ввечері народний депутат Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії), кваліфікований як терористичний акт, підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ України. Унаслідок вибуху потерпіли загалом п’ять осіб, із них один – охоронець депутата, 30-річний працівник поліції полку особливого призначення – загинув від поранень.

Дещо раніше радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що слідство щодо вибуху передали СБУ. За його словами, вибуховий пристрій, закладений у мотоциклі чи моторолері, що стояв неподалік, був підірваний дистанційно, його потужність, із огляду на заподіяні пошкодження, за попередніми оцінками, могла скласти до 1 кілограма у тротиловому еквіваленті.

Ігор Мосійчук був поранений унаслідок вибуху, що стався в Києві при виході з приміщення телеканалу «Еспресо». Також повідомили про тяжке поранення політолога Віталія Бали, що був поруч із ним.