Кількість жертв вибуху в Києві зросла до двох – речниця СБУ

До двох зросла кількість загиблих внаслідок вибуху, що стався увечері 25 жовтня біля приміщення телеканалу «Еспресо» в Києві. Про це повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

Раніше Радіо Свобода повідомляло про загибель однією людини – 30-річного охоронця депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука. Ким є друга загибла особа, речниця СБУ не вказала.

«Наразі слідство розглядає всі версії, вже встановлено що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування депутата. На місці подій працює спільна слідчо-оперативна група правоохоронців, яка встановлює деталі трагедії», – написала речниця.

Гітлянська підтвердила, що факт вибуху розслідують слідчі Головного управління СБУ, кримінальне провадження порушене за ст. 258-3 Кримінального кодексу України («Терористичний акт»). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.