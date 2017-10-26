Відео моменту вибуху під «Еспресо»

У слідства є кадри вибуху та кадри прибуття на мотоциклі ймовірного підривника на місце злочину, повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат фракції «Народний фронт» та член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко. «Опубліковано відео кадрів теракту, який зафіксували камери телеканалу «Еспресо». Як я й припускав, судячи за силою вибуху, його потужність у тротиловому еквіваленті становила не менше від 1 кілограма», – заявив депутат. Вибух під стінами телеканалу «Еспресо», внаслідок якого 25 жовтня ввечері загинули двоє людей і поранені троє, кваліфікований як терористичний акт, раніше зазначили в МВС та СБУ. Відомо, що під час вибуху поранень зазнали депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії) та політолог Віталій Бала.