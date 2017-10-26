Слідство має кадри прибуття ймовірного підривника на місце вибуху під «Еспресо» – Геращенко

У слідства є кадри вибуху та кадри прибуття на мотоциклі ймовірного підривника на місце злочину, повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат фракції «Народний фронт» та член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Опубліковано відео кадрів теракту, який зафіксували камери телеканалу «Еспресо». Як я й припускав, судячи за силою вибуху, його потужність в тротиловому еквіваленті становила не менше від 1 кілограма», – заявив депутат.

За його словами, керівництву телеканалу «Еспресо» варто посилити заходи безпеки, прибравши сміттєві урни та обмеживши можливість паркуватись біля входу в будівлю.

Вибух під стінами телеканалу «Еспресо», унаслідок якого 25 жовтня ввечері загинули двоє людей і поранені четверо, кваліфікований як терористичний акт, раніше зазначили у МВС та СБУ. Відомо, що під час вибуху поранень зазнали депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії) та політолог Віталій Бала.

Слідство розглядає три основні версії щодо вибуху поблизу телеканалу «Еспресо» минулої ночі, пов’язані з постраждалим депутатом Мосійчуком, – «російський слід», громадська та політична діяльність або особисті мотиви, – але також не відкидає й інші – пов’язані із політологом Балою, також пораненим під час інциденту, або з іншими гостями каналу.

Що ж до вибухового пристрою, то, на погляд вибухотехніків, він був саморобним, можливо – на базі автомобільної сигналізації. Як повідомили представники силовиків, залучених до розслідування, йдеться про пристрій направленої дії, за попередньою інформацією, еквівалентом 400–600 грамів тротилу. Тривають слідчі дії.