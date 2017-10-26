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26 Жовтень 2017, Київ 20:03
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Мосійчук міг перейти дорогу кримінальному угрупованню – Чижмарь

Мосійчук міг перейти дорогу кримінальному угрупованню – Чижмарь
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Новий гучний терористичний акт в українській столиці – вибух біля телевізійного каналу «Еспресо», очевидно, спроба вбивства народного депутата Ігоря Мосійчука. В результаті цього вибуху загинуло дві особи, тяжкопоранені Ігор Мосійчук і політичний експерт Віталій Бала, який був поруч із народним депутатом, ще одна людина перебуває в лікарні. Про версії теракту у програмі «Ваша Свобода» говорили Іван Варченко, радник міністра МВС; Юрій Чижмарь, народний депутат України (Радикальна партія України); Юрій Бутусов, головний редактор сайту «Цензор.НЕТ».

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