У Кремлі назвали «проявом русофобії» звинувачення в причетності до замаху на Мосійчука

У Кремлі відкидають заяви про причетність представників російської влади до замаху на народного депутата України від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

«Як завжди, абсолютно нічим не обґрунтовані, голослівні істеричні звинувачення з Києва, що звучать не тільки на адресу Рамзана Кадирова, а й усіх, хто займає хоч які-небудь посади в Москві. Чергові прояви русофобії, яка, на жаль, захлеснула Україну і Київ», – цитує слова речника президента Росії Дмитра Пєскова російське державне агентство ТАСС.

Як повідомив перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко, який очолює групу процесуальних керівників розслідування, слідство розглядає три основні версії щодо вибуху поблизу телеканалу «Еспресо» минулої ночі.

«Першу версію озвучував і сам пан Мосійчук (депутат Ігор Мосійчук – ред.) – це замах на вбивство Мосійчука, який було організовано спецслужбами Російської Федерації. Про виконавців ми будемо говорити, тільки коли встановимо злочинців. Друга версія – це політична діяльність пана Мосійчука та його громадська позиція всередині нашої держави. І третя версія – замах на вбивство Мосійчука на особистому ґрунті», – зазначив він.

Раніше радник голови МВС України Іван Варченко заявив, що в замаху на Мосійчука зацікавлений глава Чечні Рамзан Кадиров.

Водночас, за словами Кононенка, слідство не відкидає також інших версій, зокрема, тому що серед постраждалих був і політолог Віталій Бала, який також міг бути ціллю підривників. «І ми не можемо відкидати версію замаху на вбивство будь-якого політичного чи громадського діяча, який міг перебувати на каналі «Еспресо»», – наголосив прокурор.

Що ж до вибухового пристрою, то на погляд вибухотехніків, він був саморобним, можливо – на базі автомобільної сигналізації, оскільки на місці пригоди виявили відповідні електронні плати, зазначив Кононенко.

Як повідомили представники силовиків, задіяних у розслідуванні, йдеться про пристрій направленої дії, за попередньою інформацією, еквівалентом 400-600 грамів тротилу. Тривають слідчі дії.

Вибух під стінами телеканалу «Еспресо», унаслідок якого 25 жовтня ввечері загинули двоє людей (один із них – охоронець депутата Мосійчука, хто є другим загиблим – не повідомлялось) і поранені четверо, кваліфікований як терористичний акт, раніше зазначили у МВС та СБУ. Відомо, що під час вибуху поранень зазнали депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії) та політолог Віталій Бала.