Версія про російський слід у вибуху в Києві не основна – Маломуж

Версію про «російський слід» у розслідуванні вибуху в Києві 25 жовтня не слід відкидати, але вона не є основною, заявив Радіо Свобода колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

«Я не виключаю цієї версії, але гадаю, що основна версія сконцентрована на протистоянні і політичному, і внутрішньому, між структурами політичними, радикальними. Там багато інших факторів, які створювали передумови протистояння і пана Мосійчука, його політичної сили з іншими опонентами. Тут може бути і використання спецслужбами цього фактора, але основна версія зараз поки що орієнтована на конкретні дії. Ми маємо йти по конкретних фактах розслідування», – сказав Маломуж.

Вибух, унаслідок якого 25 жовтня ввечері загинули двоє людей і поранені четверо, кваліфікований як терористичний акт, підтвердили в МВС та СБУ. Під час вибуху поранень зазнали депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії) та політолог Віталій Бала.

Народний депутат Антон Геращенко (фракція «Народний фронт»), член колегії Міністерства внутрішніх справ, заявив, що одна з версій, серед інших, – «дії російських спецслужб для дестабілізації суспільно-політичного становища на тлі акцій протесту».

Таку ж версію озвучив у своїй заяві потерпілий – Ігор Мосійчук. «Я вважаю, що замовники сидять у Москві. Виконавці – київські», – написав Мосійчук у Facebook.

Лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко, зі свого боку, спершу заявив, що, «очевидно, це робота ворожих спецслужб, бо працювали професійно». По тому він уточнив: «Я не виключаю версії, що це робота ворожих спецслужб, але й не виключаю, що до цього можуть бути причетні наші політичні опоненти». За словами Олега Ляшка, «немає жодного сумніву, що замах на життя Ігоря Мосійчука пов’язаний із його політичною діяльністю».