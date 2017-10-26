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26 Жовтень 2017, Київ 11:00
Новини | Події

Поранення політолога Бали складніші, ніж у депутата Мосійчука – Лінько

Евакуація потерпілих з місця вибуху в Києві, 25 жовтня 2017 року

Внаслідок вибуху, що стався 25 жовтня на виході з телеканалу «Еспресо» в Києві, політолог Віталій Бала зазнав тяжчих травм, ніж депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук. Про це Радіо Свобода повідомив колега Мосійчука, депутат Верховної Ради з фракції Радикальної партії Дмитро Лінько.

«Ігоря прооперували, він у реанімації, при тямі, говорить. Небезпеки його життю безпосередньо немає. Поранення він зазнав в обличчя і в руку, перелом є, пошкодження шлунку, а також стегна. У Віталія Бали поранення, на жаль, складніші, – поранення внутрішніх органів, печінки, його також усю ніч оперували, щоб врятувати йому здоров’я і життя», – повідомив депутат Лінько.

Політолог Олексій Голобуцький, який є заступником Віталія Бали в очолюваному ним Агентстві моделювання ситуацій, назвав стан колеги стабільним.

«Лікарі не дають прогнозів. Мосійчук лежить у «Борисі» (київська приватна клініка – ред.), там, мабуть, інший регламент роботи, чи по-іншому якось ставляться. Ми – і дружина, і родичі, друзі (Віталія Бали – ред.) зіткнулися з тим, що години чотири-п’ять нам взагалі ніхто нічого не казав, ми не знали, що відбувається. І тільки після того, як закінчилася операція, нам сказали, що стан стабільний», – відзначив Голобуцький.

Також в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що другим загиблим є чоловік 1981 року народження. У перших повідомленнях ішлося лише про загибель охоронця депутата Мосійчука.

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська підтвердила, що факт вибуху розслідують слідчі Головного управління СБУ, кримінальне провадження порушене за ст. 258-3 Кримінального кодексу України («Терористичний акт»). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавленням волі.

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