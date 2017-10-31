Поліція розслідує загибель Окуєвої за статтею «умисне вбивство»

Слідче управління поліції через загибель 30 жовтня прес-офіцера батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої розпочало досудове розслідування за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

Прокуратура Київської області уточнює, що провадження в цій справі триває за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 11 частини 2 статті 115 (умисне вбивство вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.

Поліція розцінює Окуєвої як замовне, заявив представник Головного управління Національної поліції в Київській області Микола Жукович в ефірі телеканалу «112 Україна».

За словами Жуковича, на місці злочину повторно розпочала роботу при денному світлі слідчо-оперативна група і експерти, оперативники опитують можливих свідків.

Аміна Окуєва загинула ввечері 30 жовтня від поранення кулею, що влучила їй у голову під час обстрілу їхнього авта, повідомив її чоловік Адам Осмаєв, який із пораненнями перебуває в лікарні.