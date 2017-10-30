Осмаєв: Окуєвій влучили кулею в голову

Прес-офіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва загинула від поранення кулею, що влучила їй у голову під час обстрілу їхнього авта, повідомив її чоловік, доброволець Адам Осмаєв, який із пораненнями перебуває в лікарні.

Як сказав він в інтерв’ю виданню LB.ua, їхнє авто почали обстрілювати на залізничному переїзді, коли вони поверталися до Києва з іншого регіону. «Навколо мене все розліталося» внаслідок влучання куль у машину, розповів він.

«Я проїхав, скільки зміг, бо влучили також у двигун, машина зупинилася. Намагався надати першу допомогу, але їй (Окуєвій) у голову влучили», – сказав Осмаєв.

За його словами, обстріл він вважає замахом на них обох і вбачає в ньому «російський слід».

Також, сказав Адам Осмаєв, «російський слід» він бачить і у вибуху, внаслідок якого днями потерпів народний депутат України Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії).

Автомобіль, у якому були Аміна Окуєва і Адам Осмаєв, обстріляли з автоматичної зброї, повідомили речник Національної поліції України Ярослав Тракало і народний депутат Дмитро Лінько (фракція Радикальної партії), який перебував на місці нападу. За їхніми словами, в Осмаєва важке поранення ноги.

Також речник додав, що поліція Київської області збирається відкрити кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Поліція Київської області, зі свого боку, заявила, що встановлює нападників, які розстріляли автомобіль. «На території столичної області та сусідніх регіонів введений оперативний план «Сирена», тривають заходи щодо розшуку і затримання озброєних злочинців. Обставини події встановлюються… Прохання до водіїв з розумінням ставитися до перевірки транспортних засобів поліцейськими», – мовиться в повідомленні поліції Київщини у фейсбуці.

За цим повідомленням, 30 жовтня о 20-й годині на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що невідомі особи з кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха Києво-Святошинського району розстріляли автомобіль.

Раніше про загибель Аміни Окуєвої повідомили в соцмережах народні депутати Антон Геращенко (фракція «Народний фронт»), який є також членом колегії Міністерства внутрішніх справ України, і Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії), який додав, що загибла була його помічницею і що вони домовлялися про зустріч найближчими днями. Мосійчук днями теж став жертвою, як вважають, замаху і перебуває з пораненнями в лікарні.

1 червня був здійснений, як вважають, замах на Осмаєва. Тоді він теж був поранений і опинився в лікарні, Окуєва, яка тоді не потерпіла, у відповідь поранила нападника.

Тоді, за даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, завчасно домовився із подружжям про зустріч у Києві. За версією силовиків, коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав із коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєву, у відповідь Окуєва зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрільця. Є припущення, що нападник діяв на вказівку з Росії.

У поліції тоді заявили, що основною версією нападу на подружжя добровольців Осмаєва і Окуєвої розглядають їхню патріотичну позицію.

У Росії Адама Осмаєва звинувачували у причетності до підготовки замаху на російського президента Володимира Путіна.

У лютому 2015 року Адам Осмаєв став командиром добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва після загибелі Іси Мунаєва. Аміна Окуєва, медик за освітою, була прес-секретарем батальйону.