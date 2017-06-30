У Києві прощаються із загиблими полковниками ГУР і СБУ

У Києві 30 червня прощаються з полковником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Максимом Шаповалом, який загинув 27 червня внаслідок вибуху автомобіля, і з полковником СБУ Юрієм Возним, який загинув від вибуху автомобіля на Донеччині.

Церемонія відбувається в Києві в Будинку офіцерів і Будинку культури СБУ.

У прес-службі президента України повідомили, що він присвоїв військове звання генерал-майора полковнику Максиму Шаповалу (посмертно) і нагородив полковника СБУ Юрія Возного орденом «За мужність» (посмертно).

За словами Порошенка, який брав участь у прощанні із загиблими силовиками, їх загибель «нагадує нам, що війна – не лише на фронті, що терористичні атаки, які проводить агресор, який прийшов зі зброєю на нашу землю, можуть бути будь-де».

27 червня у Солом’янському районі Києва стався вибух в авто, внаслідок якого загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал. За даними слідчих, в автомобілі був закладений вибуховий пристрій. У МВС України повідомили, що кваліфікували вибух як теракт. Розслідує справу військова прокуратура.

Того ж дня у Костянтинівському районі Донеччини внаслідок підриву автомобіля загинув полковник СБУ Юрій Возний, ще троє людей були поранені. Що стало причиною вибуху – не повідомляють. Слідство веде військова прокуратура. Справу розслідують за статтею «теракт».