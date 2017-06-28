СБУ: через вибух авто на Донеччині загинув полковник Юрій Возний

Служба безпеки України уточнює, що внаслідок підриву автомобіля на Донеччині загинув полковник СБУ Юрій Возний, ще троє людей були поранені. Автомобіль підірвався ввечері 27 червня у Костянтинівському районі Донецької області.

Що стало причиною вибуху – не повідомляють. Слідство веде військова прокуратура.

«Юрій Возний став 23-м співробітником Служби, який віддав своє життя захищаючи нашу Батьківщину. СБУ висловлює співчуття рідним та близьким Юрія», – йдеться в повідомленні СБУ.

Раніше у поліції Донецької області Радіо Свобода повідомили, що справу розслідують за статтею «теракт».

27 червня у Солом’янському районі Києва стався вибух в авто, внаслідок якого загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал. За даними слідчих, в автомобілі був закладений вибуховий пристрій. У МВС України повідомили, що кваліфікували вибух як теракт. Розслідує справу військова прокуратура.