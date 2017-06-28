На Донеччині через вибух авто загинув співробітник СБУ – поліція

Один співробітник Служби безпеки України загинув, троє були поранені внаслідок вибуху автомобіля поблизу Костянтинівки Донецької області, повідомили Радіо Свобода у поліції регіону.

Як поінформувала Радіо «Донбас.Реалії» прес-секретар управління Національної поліції Донеччини Наталя Шиман, автомобіль вибухнув близько 19:00 27 червня.

Справу розслідують за статтею «терористичний акт».

«Було оглянуте місце події. Було встановлено, що дійсно пролунав вибух, постраждав автомобіль. Через цей вибух загинув один чоловік, та ще троє отримали поранення… Всі матеріали за цим фактом передані до СБУ, оскільки ця стаття перебуває в їхній компетенції. Вони розслідуватимуть цю подію», – заявила Шиман.

У СБУ Радіо Свобода ситуацію поки що не коментували.

27 червня у Солом’янському районі Києва стався вибух в авто, внаслідок якого загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал. За даними слідчих, в автомобілі був закладений вибуховий пристрій. У МВС України повідомили, що кваліфікували вибух як теракт. Розслідує справу військова прокуратура. Влада України припустила причетність Кремля до вбивства.