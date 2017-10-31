Ребекка Гармс про Окуєву, ціни на газ і громадянство Саакашвілі

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Депутат Європарламенту від Німеччини Ребекка Гармс перебуває з візитом у Києві в рамках чергової сесії Парламентської асамблеї «Євронест» – форуму парламентів країн-учасниць «Східного партнерства». В інтерв’ю Радіо Свобода Ребекка Гармс розповіла, що з інтересом спостерігає, що відбувається в Україні, і вболіває, щоб державі вдалось побороти корупцію.
– Ми братимемо участь у великій Парламентській асамблеї «Євронест» разом із представниками парламентів Вірменії, Молдови, Азербайджану, Грузії, України та Європарламенту. Переважно обговорюватимемо, як підготуватись до саміту «Східного партнерства», який буде у листопаді в Брюсселі.
І торкатимемось усіх ключових питань співпраці Євросоюзу та країн партнерства, як от реалізації Угод про асоціацію. Головним питанням для нас є: як підтримати країни «Східного партнерства» щодо конфліктів і воєн, що мають місце на їхніх територіях. Тому що такі проблеми виникають у країнах «Східного партнерства».
– Чим українські проблеми відрізняються від викликів, які мають інші держави «Східного партнерства»?
Всі представники «Євронест» згодні, що анексія Криму та війна на сході України, що не вщухає – це те, що Україну суттєво відрізняє від інших держав
– Думаю, всі представники «Євронест» згодні, що анексія Криму та війна на сході України, що не вщухає – це те, що Україну суттєво відрізняє від інших держав. І тому ми приділяємо цим питанням додаткову увагу. І те, що ми зустрічаємось у Києві, свідчить, що ми ставимось до цього серйозно.
– Україну сколихнули атаки. Скажімо, у понеділок, розстрілявши машину, вбили Аміну Окуєву з батальйону імені Джохара Дудаєва. Напередодні від закладеної вибухівки постраждав депутат Ігор Мосійчук. Українська влада вбачає, що у цих випадках може бути російський слід. На Вашу думку, це – справа рук Росії чи подібні заяви – виправдання, адже владі не вдалось запобігти атакам?
– Я не можу судити ті жахливі інциденти, ми бачили надто багато закладених у машини вибухівок проти українців. Це почалось навіть із журналіста, мого друга Павла Шеремета. І був напад на колишнього законодавця з Росії (Дениса Вороненкова – ред.). І тепер ми чуємо про ці жахливі вчорашні обстріли. Думаю, найважливіше, що слід зараз зробити – розслідувати всі ці жахливі випадки.
– У липні Ви твітили, що «гідної альтернативи Антикорупційному суду для України немає». Вважаєте, ця нова інституція зможе бути незалежною в українських реаліях?
Здивована і радію, що Петро Порошенко анонсував запровадження Антикорупційного суду після численних його аргументів проти цього
– Я позитивно здивована рухами із Банкової. Здивована і радію, що Петро Порошенко анонсував запровадження Антикорупційного суду після численних його аргументів проти цього. Тож, як на мене, боротьба з корупцією (і не лише в Україні, а й інших державах) – це велика проблема. Але для вас це ще і дуже нагальне питання.
І я сприймаю це як мету, завдання, головну ціль Євромайдану. І за підтримки незалежних прокурорів, НАБУ і згодом Антикорупційного суду – українська влада зможе задовольнити бажання людей. А саме – побороти корупцію і перетворити Україну на державу, де всі інституції працюють на благо населення.
– Політичні оглядачі, серед них і міжнародні, вважають, що між президентом Петром Порошенком і екс-очільником Одещини Міхеїлом Саакашвілі триває неоголошений конфлікт. Припинення громадянства, «прорив» кордону, тепер протест під Верховною Радою. Що думаєте?
Коли я зустрічалась із паном Саакашвілі, я порекомендувала йому звернутись до суду, щоби той ухвалив належне рішення
– Що мені взагалі не подобається в цій історії – то це деспотизм в ухваленні рішень (щодо припинення громадянства Саакашвілі). Указ про припинення громадянства ухвалили, на мою думку, непрозоро. Не можна діяти у такий спосіб. Коли я зустрічалась із паном Саакашвілі, я порекомендувала йому звернутись до суду, щоби той ухвалив належне рішення.
– Зараз МВФ веде переговори з Україною про чергове підняття цін на газ для населення. І хоч діють субсидії, проте залишається дуже великий прошарок населення, яким дорого платити навіть за тими цінами, що вже встановили. Як тут знайти баланс?
З одного боку, ставити на газ таку ціну, скільки він коштує, резонно. А з іншого боку, не можна кидати напризволяще людей, які у скруті
– Я маю сказати, що для усіх суспільств, що реформуються – і для України також – це є проблемою. З одного боку, ставити на газ таку ціну, скільки він коштує, резонно. А з іншого боку, не можна кидати напризволяще людей, які у скруті.
І ми багато в «Євронест» обговорюємо те, як переконати людей, що потрібно скоротити споживання, і зробити споживання енергії доступним для усіх. Проте це – виклик, і не можна звалювати такі серйозні проблеми на тих, хто фінансово незабезпечений.
– У 2014 році Ви безуспішно намагались потрапити до Росії на процес у справі Надії Савченко. Зараз вона вже на волі і навіть стала депутатом Верховної Ради. Українці обурювались її подекуди суперечливими заявами щодо Донбасу. Як зараз, три роки по тому, Ви сприймаєте Савченко?
– Я не бачилась із нею вже достатньо давно. Думаю, їй завжди було непросто. Її викрали і ув’язнили в Росії, тож вона перетворилась в Україні на героя, і всі її любили. А повернувшись, вона стала простою людиною, звичайною жінкою. І навіть членом парламенту, хоча це також не вина вирішила. І вона намагається впоратись із багатьма викликами.
Я не можу коментувати деталі її роботи. Але що мені в ній завжди подобалось, це її залученість до теми полонених, робота з їхніми матерями. У неї є дуже глибоке і особистісне розуміння таких випадків.
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