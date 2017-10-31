Те, що Адам Осмаєв живий – чиста випадковість – волонтерка про вбивство Аміни Окуєвої

Загибель ввечері 30 жовтня Аміни Окуєвої та поранення її чоловіка Адама Осмаєва – ще один акт залякування з боку Росії, переконаний військовий інспектор Цві Аріелі. Він та колишній співробітник СБУ Віктор Ягун вважають, що подібним злочинам можна було б запобігти, якщо налагодити контррозвідувальну роботу в Україні.

Замахи скоювали на них обох. Те, що Адам живий – чиста випадковість

Волонтерка та журналістка Гайде Різаєва, яка мала дружні стосунки із загиблою, не сумнівається, що вбивство має «російський слід», а Окуєва була мішенню нарівні з чоловіком.

«Протягом величезної кількості часу надходять погрози безпосередньо і Аміні, і Адаму, – розказала вона в ефірі «Ранкової Свободи». – Замахи скоювали на них обох, думаю, це не новина для правоохоронних органів. Те, що Адам лишився живий – чиста випадковість».

Іншими подробицями волонтерка ділитись не стала, аби не нашкодити слідству.

Речник Національної поліції України Ярослав Тракало розповів Радіо Свобода, що після замаху, скоєного на подружжя Осмаєва та Окуєвої в червні, до них була приставлена охорона.

По сплину терміну надання охорони Аміна і чоловік відмовилися від неї

«Слідчими Нацполіції було винесено постанову про надання фізичної охорони, утім, по сплину терміну надання такої охорони Аміна і її чоловік відмовилися від неї», – пояснив він.

Військовий інструктор Цві Аріелі, коментуючи ці слова, зауважує, що присутність охоронців часто створюють незручності, тож добровільна відмова від них – поширене явище серед публічних осіб. Проте додає, що підтвердження слів Тракала варто дочекатись від чоловіка загиблої Адама Осмаєва.

Ворог, який не може воювати в обличчя, переходить до асиметричної війни

На думку Аріелі, мотивом вбивства могла бути як ліквідація самої ветеранки АТО, так і залякування.

«Ворог, який не може воювати в обличчя, переходить до таких дій, до асиметричної війни. Тобто удар завдається в першу чергу по населенню», – стверджує він.

На його думку, Кремль вдається до терактів, тому що не може діяти відкрито.

Росія навряд чи може в лобову задіяти свої регулярні збройні сили, щоб досягнути своїх цілей за лінією фронту

«Росія навряд чи може в лобову задіяти свої регулярні збройні сили, в тому числі ВПС, щоб відвоювати ту чи іншу територію або досягнути своїх стратегічних цілей за лінією фронту. Тому Росія, цілком можливо, перейшла до такої тактики», – припускає Аріелі.

На переконання експерта, протидія таким акціям в першу чергу має полягати в якісній розвідувальній роботі. Він наводить приклад Ізраїлю.

В Ізраїлі дев’ятьом з десяти терактів запобігають завдяки інформації. Ми не можемо боротися з терористами за допомогою БТР

«Всі в Ізраїлі знають, що дев’ятьом з десяти терактів палестинських угруповань запобігають завдяки інформації, тому що завжди є якийсь зв'язок однієї людини з іншою, є якась координація дій, і головне завдання – вийти на цю координацію, розкрити її, зрозуміти, чого вони хочуть. Ми не можемо боротися з терористами за допомогою БТР», – впевнений він.

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун зазначає, що на заваді такій якісній роботі стоїть те, що це відомство виконує невластиві йому функції.

Функції захисту національної державності, протидії інформаційним нападам, крім Служби безпеки більше ніхто не може виконувати

«Функції… захисту національної державності, протидії інформаційним нападам, крім Служби безпеки, в Україні більше ніхто не може виконувати. А Служба безпеки в нас займається контрабандою, протидією наркотикам, корупцією», – нарікає він.

Як і Цві Аріелі, Ягун вважає, що 90% протидії таким злочинам повинні полягати в профілактиці та розкритті їх на етапах планування та підготовки.

Влада Росії не коментувала загибель Окуєвої і поранення Осмаєва.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі