Київраді пропонують назвати сквер біля посольства Росії на честь загиблої Аміни Окуєвої

На сайті Київської міськради зареєстрували петицію про найменування скверу на честь загиблої Аміни Окуєвої.

Автори петиції пропонують на честь Окуєвої назвати сквер, який розташований у Солом’янському районі поблизу посольства Росії – на перетині Повітрофлотського проспекту з вулицями Богданівською і Сурикова.

Наразі цю ініціативу підтримали 106 людей, для розгляду петицію мають підписати 10 тисяч людей.

Прес-офіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва загинула ввечері 30 жовтня від поранення кулею, що влучила їй у голову під час обстрілу їхнього авта, повідомив її чоловік Адам Осмаєв, який із пораненнями перебуває в лікарні. За даними поліції, невідомі особи з кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха Києво-Святошинського району розстріляли автомобіль. Силовики розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

1 червня був здійснений, як вважають, замах на Осмаєва. Тоді він теж був поранений і опинився в лікарні, Окуєва, яка тоді не потерпіла, у відповідь поранила нападника.

Тоді, за даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, завчасно домовився із подружжям про зустріч у Києві. За версією силовиків, коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав із коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєву, у відповідь Окуєва зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрільця.

У поліції тоді заявили, що основною версією нападу на подружжя добровольців Осмаєва і Окуєвої розглядають їхню патріотичну позицію.

У Росії Адама Осмаєва звинувачували у причетності до підготовки замаху на російського президента Володимира Путіна.

У лютому 2015 року Адам Осмаєв став командиром добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва після загибелі Іси Мунаєва. Аміна Окуєва, медик за освітою, була прес-секретарем батальйону.