Турчинов закликав до рішучої відповіді на «виклик країні» – вбивство Окуєвої

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов закликав до рішучої відповіді на вбивство Аміни Окуєвої, прес-офіцера добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва.

«Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор у глибокому тилу, знищуючи мужніх захисників нашої країни. Вбивство Аміни Окуєвої – це виклик країні, на який повинна бути рішуча і адекватна відповідь», – написав він у фейсбуці.

«Сьогодні ми втратили Аміну Окуєву, яка стала справжнім героєм чеченського і українського народу. Для кожного патріота України вона стала рідною сестрою. І ворог повинен відповісти за вбивство нашої сестри», – додав він.

А муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов закликав надати Аміні Окуєвій посмертно звання Героя України.

За словами чільного діяча ісламської спільноти України, вона «повністю гідна бути героєм нашої країни» як «героїчна жінка-воїн».

Як написав Ісмагілов у фейсбуці, Окуєва «відповідала найвищим моральним якостям, що притаманні віруючим», і «захищала Україну і не боялася смерті» і загинула, з погляду ісламу, як «шагід-мученик». «Ми будемо за неї молитись, будемо любити її, пам’ятати її і ставити її як приклад героїчної української мусульманки», – написав чільний мусульманський діяч України.

Тим часом речник Національної поліції України Ярослав Тракало повідомив, що Аміна Окуєва і її чоловік, колишній командир добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва, доброволець Адам Осмаєв, раніше відмовилися від наданої їм державної охорони.

Як сказав речник інтернет-виданню «Українська правда», Осмаєв і Окуєва самі відмовилися від держохорони через кілька місяців після попереднього замаху на них по тому, як закінчився термін наданої їм охорони.

Про причини цієї відмови речник нічого не уточнив.

Аміна Окуєва загинула ввечері 30 жовтня від поранення кулею, що влучила їй у голову під час обстрілу їхнього авта, повідомив її чоловік Адам Осмаєв, який із пораненнями перебуває в лікарні.

За його словами, їхнє авто почали обстрілювати на залізничному переїзді, коли вони поверталися до Києва з іншого регіону. «Навколо мене все розліталося» внаслідок влучання куль у машину, розповів він.

За його словами, обстріл він вважає замахом на них обох і вбачає в ньому «російський слід».

Також, сказав Адам Осмаєв, «російський слід» він бачить і у вибуху, внаслідок якого днями потерпів народний депутат України Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії).

За повідомленнями, авто Осмаєва і Окуєвої обстріляли з автоматичної зброї біля селища Глеваха Київської області, Окуєва загинула, в Осмаєва важке поранення ноги, і поліція Київської області збирається відкрити кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Поліція Київської області заявила, що встановлює нападників, які розстріляли автомобіль. «На території столичної області та сусідніх регіонів введений оперативний план «Сирена», тривають заходи щодо розшуку і затримання озброєних злочинців. Обставини події встановлюються… Прохання до водіїв з розумінням ставитися до перевірки транспортних засобів поліцейськими», – мовилося в повідомленні поліції Київщини у фейсбуці.

За цим повідомленням, 30 жовтня о 20-й годині на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що невідомі особи з кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха Києво-Святошинського району розстріляли автомобіль.

Раніше про загибель Аміни Окуєвої повідомили в соцмережах народні депутати Антон Геращенко (фракція «Народний фронт»), який є також членом колегії Міністерства внутрішніх справ України, і Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії), який додав, що загибла була його помічницею і що вони домовлялися про зустріч найближчими днями. Мосійчук днями теж став жертвою, як вважають, замаху і перебуває з пораненнями в лікарні.

1 червня також був здійснений, як вважають, замах на Осмаєва. Тоді він теж був поранений і опинився в лікарні, Окуєва, яка тоді не потерпіла, у відповідь поранила нападника.

Тоді, за даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, завчасно домовився з подружжям про зустріч у Києві. За версією силовиків, коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав із коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєву, у відповідь Окуєва зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрільця. Є припущення, що нападник діяв на вказівку з Росії.

У поліції тоді заявили, що основною версією нападу на подружжя добровольців Осмаєва і Окуєвої розглядають їхню патріотичну позицію.

У Росії Адама Осмаєва звинувачували у причетності до підготовки замаху на російського президента Володимира Путіна.

У лютому 2015 року Адам Осмаєв став командиром добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Аміна Окуєва, медик за освітою, була прес-секретарем батальйону.