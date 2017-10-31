Кадиров публічно погрожував чеченцям, які воюють проти Росії – західні ЗМІ про вбивство Окуєвої

Розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори у США і висунення звинувачень радниками президента Дональда Трампа є центральною темою на шпальтах західних ЗМІ. Окрім цього, провідні медіа значну увагу приділяють темі вбивства української волонтерки, прес-офіцера батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої, яке сталося напередодні під Києвом. Журналісти називають Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва «жорсткими критиками Кремля» і нагадують, що цей напад став другим гучним нападом в Україні за менш ніж тиждень.

The Wall Street Journal називає Аміну Окуєву опоненткою Кремля в Україні, чиї «швидкі навички володіння пістолетом» врятували її чоловіка від замаху в червні. Видання зауважує, що її загибель стала останньою у низці вбивств опонентів Кремля з часу, як Москва анексувала Крим і вторглася на схід України.

«34-річна Окуєва була етнічною чеченкою, яка більшість свого життя протистояла Кремлю. Вона протистояла Кремлю у Чечні, де після розпаду СРСР було дві війни, перед тим як переїхала до Одеси вивчати медицину», – мовиться у статті WSJ.

«Ми [у Чечні] не мали достатньо професійних медиків під час опору», – цитують журналісти інтерв’ю з Окуєвою, записане у червні.

Також журналісти WSJ нагадують, що Аміна Окуєва була дружиною Адама Остаєва, теж етнічного чеченця, якого Росія звинувачує в участі у невдалому плані вбивства президента Володимира Путіна.

Про вбивство Аміни Окуєвої пише і The New York Times. Журналісти цього видання називають цей напад «останнім у низці вбивств і спроб вбивств в Україні, у яких влада у Києві звинувачує переважно російські спецслужби».

«Вбивство Окуєвої стало другим нападом менш ніж за тиждень», – пише видання.

Журналісти The New York Times називають Окуєву і Осмаєва жорсткими критиками Кремля і нагадують про попередню спробу замаху на Адама, якій завадила Аміна, після чого стала героїнею.

Видання нагадує, що подружжя Окуєвої і Осмаєва стало знаменитим в Україні насамперед тим, що вони – етнічні чеченці, які протистояли проросійським бойовикам на Донбасі. А голова Чечні Рамзан Кадиров «публічно погрожував етнічним чеченцям, які воюють проти Росії в Україні», – наголошується у статті.

Значну увагу західні ЗМІ приділяють і розслідуванню можливого втручання Росії у президентські вибори у США. «Те, що Роберт Мюллер визнав винним колишнього радника штабу Трампа і звинуватив ще двох, зрештою доводить: Гілларі винна!», – мовиться у статті The Washington Post.

Видання зауважує, що у понеділок лінія захисту президента США Дональда Трампа щодо російського розслідуванні – «ми не вступали у змову» – дещо похитнулася. Радник штабу Трампа Джордж Пападопулос визнав «контакти з росіянами, які пропонували Трампу електронні листи Гілларі Клінтон та інший «бруд», і намагався організувати зустрічі з російськими чиновниками». «А це значним чином словникове визначення «змови», – зауважує автор статті.

Але, зазначає The Washington Post, «недолік чесності Трампа компенсується надлишком спритності». «Не відмовившись від лінії захисту «змови немає», Білий дім вже висуває на перший план іншу позицію – «добре, можливо, ми вступили у змову, але Клінтон вступила у змову більше».