Кадиров звинуватив у вбивстві Окуєвої владу України

Глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив українські спецслужби в організації вбивства громадянки України Аміни Окуєвої, яка загинула в результаті обстрілу автомобіля в Київській області 30 жовтня.

Кадиров написав в мережі Telegram, що Київ хотів таким чином «звинуватити Росію в своїх бідах» і відвернути увагу Заходу від антиурядових мітингів в Україні.

Аміна Окуєва – дружина Адама Осмаєва, якого російська влада звинувачувала в підготовці замаху на Володимира Путіна. Вона загинула під час обстрілу, а сам Осмаєв був поранений.

Аміна Окуєва народилася в 1983 році, прийняла іслам на початку 2000-х років, у першому заміжжі, і тоді її звали Наталя Никифорова. Після того, як вона вийшла заміж вдруге, змінила прізвище на Аміну Окуєву. Після цього недовго жила в Росії, потім повернулася в Україну і здобула медичну освіту в Одеському університеті імені Мечникова, після закінчення якого працювала лікарем-інтерном в одній з міських лікарень.

Брала участь у Євромайдані, надавала допомогу потерпілим. Згодом разом із чоловіком воювала на Донбасі.