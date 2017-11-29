Князєв: вбивці Окуєвої ще не встановлені і не затримані

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що вбивці прес-офіцера батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої ще не встановлені.

«Злочинці, які вчинили правопорушення, – вбивство громадянки Окуєвої, не затримані та не встановлені», – сказав Князєв.

Ввечері 30 жовтня загинула прес-офіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва. За словами її чоловіка Адама Осмаєва, вона загинула від поранення кулею, що влучила їй у голову під час обстрілу їхнього авта. Правоохоронці розслідують справу за статтею «умисне вбивство, вчинене на замовлення».

1 червня був здійснений, як вважають, замах на Осмаєва. Тоді він був поранений і опинився в лікарні, Окуєва, яка тоді не потерпіла, у відповідь поранила нападника.

Тоді, за даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, завчасно домовився із подружжям про зустріч у Києві. За версією силовиків, коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав із коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєву, у відповідь Окуєва зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрільця. У поліції тоді заявили, що основною версією нападу на подружжя добровольців Осмаєва і Окуєвої розглядають їхню патріотичну позицію.

У Росії Адама Осмаєва звинувачували у причетності до підготовки замаху на російського президента Володимира Путіна.

У лютому 2015 року Адам Осмаєв став командиром добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва після загибелі Іси Мунаєва. Аміна Окуєва, медик за освітою, була прес-секретарем батальйону.