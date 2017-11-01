Поліція Києва й області переходить на посилений режим несення служби

Поліція Києва і Київської області переходить на посилений режим роботи у зв’язку з ускладненням криміногенної ситуації, повідомляє 1 листопада прес-служба Національної поліції України.

За інформацією Нацполіції, таке рішення ухвалили у зв’язку зі вчиненням на території Київщині «низки тяжких злочинів із використанням зброї та вибухівки».

«Прошу з розумінням поставитися до збільшення присутності поліцейських на вулицях, вокзалах, аеропортах, на в’їздах-виїздах з Києва та області, у місцях масового перебування людей», – цитує прес-служба голову Національної поліції Сергія Князєва.

За повідомленням, на вулицях збільшено кількість нарядів поліції, несуть службу мобільні групи, до складу яких увійшли працівники патрульної поліції, кінологи, оперативних й інших служб.

Нацполіція уточнює, що співробітників поліції переведено на посилений варіант несення служби з 31 жовтня.

Напередодні секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов заявив, що в Україні будуть посилені антитерористичний і контррозвідувальний режими. У РНБО пояснили, що такий крок пов’язаний із нападами, що сталися останнім часом. 1 листопада Державна прикордонна служба України посилила контроль у пунктах пропуску на держкордоні, насамперед на українсько-російській ділянці.

Ввечері 30 жовтня загинула прес-офіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва. За словами її чоловіка Адама Осмаєва, вона загинула від поранення кулею, що влучила їй у голову під час обстрілу їхнього авта. Правоохоронці розслідують справу за статтею «умисне вбивство, вчинене на замовлення».

Це не перший напад у Києві. Зокрема, 25 жовтня поблизу телеканалу «Еспресо» стався вибух внаслідок якого загинули двоє людей і поранені троє, серед них – депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії) і політолог Віталій Бала.