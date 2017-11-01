Держприкордоннслужба заявляє про посилення контролю у пунктах пропуску

Державна прикордонна служба України посилила контроль у пунктах пропуску на держкордоні, насамперед на українсько-російській ділянці.

Як повідомляє прес-служба прикордоннслужби, таке доручення правоохоронці відомство отримало від РНБО.

«На державному кордоні заходи проводитимуться в усіх пунктах пропуску, і в першу чергу на українсько-російській ділянці, та стосовно іноземців і осіб без громадянства, особливо з країн ризику. Зокрема органи охорони державного кордону зосередять увагу на додатковому контролі за іноземцями під час їх прибуття в Україну», – йдеться у повідомлення.

У Держприкордонслужбі попереджають, що у разі виявлення підозрілих осіб прикордонники ініціюватимуть проведення особистих оглядів спільно із представниками ДФС, а також залучатимуть співробітників СБУ для проведення поглибленого огляду усіх автотранспортних засобів таких осіб.

Напередодні секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов заявив, що в Україні будуть посилені антитерористичний і контррозвідувальний режими. У РНБО пояснили, що такий крок пов’язаний із нападами, що сталися останнім часом.

Ввечері 30 жовтня загинула прес-офіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва. За словами її чоловіка Адама Осмаєва, вона загинула від поранення кулею, що влучила їй у голову під час обстрілу їхнього авта. Правоохоронці розслідують справу за статтею «умисне вбивство, вчинене на замовлення».

Це не перший напад у Києві. Зокрема, 25 жовтня поблизу телеканалу «Еспресо» стався вибух внаслідок якого загинули двоє людей і поранені троє, серед них – депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії) і політолог Віталій Бала.