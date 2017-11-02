«Повернення Криму і Донбасу буде найбільш адекватною відповіддю на загибель Аміни» – Адам Осмаєв

Адам Осмаєв, командир чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, в ексклюзивному інтерв’ю «Кавказ.Реалии» розповів, як потрібно відповісти Росії на вбивство Аміни Окуєвої і чи є у очільника Чечні Рамзана Кадирова прихильники в керівництві України.

– Ми намагалися бути обережними. Але для того, щоб уникнути найменшої небезпеки, треба було зникнути. Тобто взагалі ніде не з’являтися. Аміна – публічна фігура і громадський діяч. Для неї це, безумовно, було неможливо.

– Замах, вчинений на вас 1 червня цього року, українські поліцейські розслідують вже п’ять місяців. Як Ви оцінюєте перспективи розкриття вбивства Вашої дружини?

– Люди працюють, розслідування триває. Мені важко оцінювати... Сподіваюся, тепер будуть працювати з великим завзяттям і бажанням. Сподіваюся на успішне завершення розслідування.

Це не демагогія, це реальна війна з підступним ворогом. І, звичайно, є жертви

Потрібно розуміти, що тут йде війна. Це не демагогія, це реальна війна з підступним ворогом. І, звичайно, є жертви. Діють групи терористів, періодично ми дізнаємося про їхнє знищення. Діють і кадировці.

– У кадировців, на Вашу думку, є покровителі в керівництві України?

– Не думаю, що є покровителі. Але симпатики, напевно, є. Кадировці намагаються залучити на свою сторону політиків і громадських діячів за межами Росії. Україна в цьому сенсі – не виняток.

– Чим потрібно відповісти вбивцям Аміни?

– Поверненням Криму і Донбасу, перемогою у війні. Думаю, це найбільш адекватна відповідь на загибель Аміни. А виконавців Аллах в будь-якому випадку покарає.

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