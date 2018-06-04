Справу про замах на вбивство Окуєвої та Осмаєва розгляне суд присяжних – прокуратура

Прокуратура Києва повідомила про скерування до суду справи про замах на вбивство учасниці бойових дій на Донбасі, активістки і громадської діячки Аміни Окуєвої та її чоловіка – екс-командира чеченського добровольчого батальйону Адама Осмаєва – у червні 2017-го.

«31 травня у Подільському районному суді міста Києва було проведено підготовче судове засідання, за результатами якого обвинувальний акт призначено до розгляду по суті судом присяжних. Крім того, судом задоволено клопотання прокуратура та продовжено строк тримання під вартою обвинуваченому ще на два місяці,» – йдеться у повідомленні на сайті відомства

За даними прокуратури, наступне засідання відбудеться 5 червня.

У червні 2017 року Києві було затримано громадянина Росії Артура Денісултанова, при якому був паспорт на ім’я громадянина України Олександра Дакара, за підозрою в замаху на екс-командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва. Осмаєв був госпіталізований з кульовими пораненнями. Денісултанов також був поранений дружиною Осмаєва Аміною Окуєвою.

Денісултанов стверджує, що у слідства немає доказів його вини в замаху на Адама Осмаєва. Він наполягає на своїй непричетності до цього злочину. За версією Денісултанова, пістолет «Глок», з якого, як стверджує слідство, він стріляв в Осмаєва, йому не належить. Денісултанов заявив, що то він є жертвою Осмаєва і його нині покійної дружини Аміни Окуєвої.

Аміна Окуєва загинула ввечері 30 жовтня 2017 року під Києвом від вогнепального поранення. Правоохоронці розслідують справу за статтею «умисне вбивство, вчинене на замовлення». Як заявив Юрій Луценко у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1», станом на початок червня у розслідуванні цієї справи прогресу немає.