Адам Осмаєв про замахи, Аміну Окуєву і чеченців на Донбасі. Ексклюзивне інтерв’ю

Адам Осмаєв – чеченський доброволець, командир батальйону імені Джохара Дудаєва, бійці якого беруть участь у бойових діях на сході України, підтримуючи українських військових. Після двох нападів і загибелі дружини він фактично перестав з’являтися на публіці й давати інтерв’ю. Але через вісім місяців тиші все-таки погодився зустрітися з журналістам проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» і розповісти про життя під постійною загрозою, чеченців на Донбасі і результати розслідування замахів.

Адам Осмаєв – чеченський доброволець. У 2012 році заарештований в Україні. Підозрювався у підготовці замаху на президента Росії Володимира Путіна. У 2014-му його звільнили, після чого Осмаєв їде на Донбас і стає бійцем добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва. У 2015 році очолює підрозділ. У 2017-му на нього здійснюють два замахи.

Домовитися про зустріч з Адамом Осмаєвим вдалося далеко не відразу. Після нападів чеченський доброволець з представниками ЗМІ тет-а-тет не спілкується, оскільки під час одного з випадків кілер використав для прикриття саме журналістську діяльність.

Відтоді бронежилет – невід’ємна частина гардероба Адама Осмаєва.

– Ви зараз в бронежилеті?

– Зараз немає. Тому що я перевірив вас. Знаю, що ви – дійсно журналіст. І ми в безпечному місці зараз, – відповів командир добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва.

Осмаєв погодився зустрітися в редакції «Донбас.Реалії» – і це швидше виняток з правил, яких він зараз суворо дотримується.

Щоб убезпечити себе, треба повністю відмовитись від публічності

«Щоб повністю убезпечити себе, треба повністю відмовитись від публічності, менше розповідати про свої плани стороннім людям, бути дуже акуратним із будь-якими зустрічами, з будь-якими подарунками», – каже Осмаєв.

Про чеченців на Донбасі

На Донбасі Осмаєв зараз теж не буває. Раніше було відомо щонайменше про три добровольчих підрозділи, основу яких складали саме чеченці – це батальйон імені Джохара Дудаєва, батальйон імені Шейха Мансура і підрозділ «Шалена зграя».

І хоча чеченських добровольців на передовій стало значно менше, свою діяльність підрозділи не припинили, запевняє Осмаєв.

«Зараз це менш публічно, тому що немає в цьому необхідності. Тому що йде співпраця із ЗСУ, яким теж не потрібна ця реклама. Тому все відбувається тихо», – відповів він.

Про перший замах і хід розслідування

Перший напад на Адама Осмаєва в Україні здійснили в червні 2017 року. Тоді дружині добровольця Аміні Окуєвій вдалося знешкодити нападника, яким виявився громадянин Росії Артур Крінарі. Осмаєв вважає його кілером, який діяв за наказом російської влади. Але у слідства все ще немає доказів, що підтверджують цю версію.

Такі злочини дуже складно довести, якщо немає зізнання самої людини

«Треба зрозуміти просто юридичні тонкощі: вони не можуть пред’являти те, що не можуть довести. Такі злочини дуже складно довести, якщо немає зізнання самої людини», – зазначив Адам Осмаєв.

Крінарі свою провину заперечує. В обвинувальному акті прокурори мотивом замаху на Осмаєва називають особисту неприязнь. І жодних згадок про «російський слід».

Цю людину, Крінарі, я до цього ніколи не зустрічав, не бачив, ніяких справ з ним не мав. Чого це раптом він вирішив мене вбити?

«Цю людину, Крінарі, я до цього ніколи не зустрічав, не бачив, ніяких справ з ним не мав. Чого це раптом він вирішив мене вбити? Все очевидно для мене», – зауважує Осмаєв.

Про Аміну Окуєву і другий напад

У жовтні минулого року напад на Осмаєва повторився. По автомобілю, в якому їхав доброволець, невідомі з автоматичної зброї випустили півтора десятка куль.

«Перед поворотом знижується швидкість – класична засідка військова. І практично впритул розстрілюють. Для цього багато розуму не треба», – пояснює чоловік.

Осмаєва поранили, а його дружина Аміна Окуєва, яка була разом з ним в машині, загинула.

«Я ще від’їхав якусь відстань, оскільки мотор був прострелений і машина зі складнощами, але ще проїхала. Я почав надавати першу допомогу Аміні, тому що вона вже не подавала ознак життя. Але це було вже марно, тому що одне з влучень було в голову», – розповів Осмаєв.

Подружжя в момент нападу було без державної охорони, яку до них приставили після першого замаху. На той момент термін її роботи закінчився, а на продовженні Адам Осмаєв не наполягав.

Вона пішла як воїн. Ми знали, що нас може очікувати на цьому шляху

«Вона пішла як воїн. Ми знали, що нас може очікувати на цьому шляху. Аміна навіть говорила, що краще прикриє мене, тому що я їй теж пропонував на певний час відійти від мене, бо я розумів, що це передовсім полювання за мною. Але вона відмовилася. Сказала, що хоче бути поруч, хоче мене прикрити», – пригадує Адам.

Про розслідування вбивства Окуєвої

Через вісім місяців після вбивства Аміни Окуєвої київська поліція не має підозрюваних.

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Схожа ситуація в справі про вбивство ще одного чеченського добровольця Тимура Махаурі. Його автомобіль підірвали в центрі Києва у вересні 2017 року.

Хотілося б, щоб все було швидко розслідувано, але я не прихильник зради

«Я, звичайно, розумію, хотілося б, щоб все було швидко розслідувано, але я не прихильник зради. Я просто розумію, що це досить складний процес. Україна знаходитися в стані війни, розхитані всі правоохоронні структури. Будемо сподіватися, що вони будуть краще працювати», – каже він.

Але, незважаючи на зволікання у розслідуванні нападів і постійну загрозу для життя, Осмаєв заявляє: не збирається їхати з України.

«Ми ні на кого не нападали – ні Ічкерія, ні Україна. Ми тільки захищаємо свою землю

«Це – величезна ціна, але я її заплатив і готовий ще платити, будучи віруючою людиною. Тим більше, я знаю, що ми за правду. Ми ні на кого не нападали – ні Ічкерія, ні Україна. Ми тільки захищаємо свою землю. Звісно, це надзвичайно складно, але це життя, війни без втрат не буває. Будемо сподіватися, що ми відстоїмо те, за що боремося», – підсумував Адам Осмаєв.

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