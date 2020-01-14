Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 січня 2020, Київ 11:21
Новини | Події

Українські рятувальники повернулися з Ірану

Рятувальники виїзжали на місце катастрофи українського літака

Дивитись коментарі

Українські рятувальники повернулися з Ірану, де вони працювали на місці катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України». Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше повідомив, що з Ірану також повернулася частина української експертної групи, що працювала на місці падіння літака.

Протести в Ірані після того, як Тегеран визнав збиття пасажирського літака
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Протести в Ірані після того, як Тегеран визнав збиття пасажирського літака

Уже третій день поспіль в Ірані тривають антиурядові акції протесту після того, як військові сили країни визнали, що помилково збили український літак рейсу PS752

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Іранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG