Катастрофа PS752: частина експертної групи повернулася до України – секретар РНБО

Частина української експертної групи, що працювала на місці падіння літака «Міжнародних авіаліній України», повернулася з Ірану, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За даними пресслужби РНБО, про це Данілов зазначив під час зустрічі з тимчасово повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні Крістіною Квін. Зустріч була присвячена розслідуванню трагедії рейсу PS752.

«За словами Олексія Данілова, нині українська сторона очікує на приліт представника слідчої групи Ірану. Також Секретар РНБО України зазначив, що частина експертної групи, зокрема рятувальники, які з першого дня працювали на місці трагедії, повертаються до України», – йдеться в повідомленні.

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Данілов також додав, що основна частина українських експертів залишається в Україні.

Як додали в РНБО, представниця США в Україні Крістіна Квін «висловила щирі співчуття від Посольства США з приводу цієї жахливої трагедії» і запевнила в готовності Вашингтону надати всю необхідну допомогу в ході розслідування.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Іранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.