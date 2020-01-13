Авіакатастрофа в Ірані: СБУ відкрила три кримінальні провадження

Служба безпеки України на виконання доручення Офісу генпрокурора порушила три кримінальні провадження щодо катастрофи українського літака в Ірані.

«Кримінальне провадження порушено за частиною 3 статті 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту), частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) та статтею 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України», – мовиться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що наразі триває збір доказової бази.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.