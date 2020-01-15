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15 січня 2020, Київ 17:48
Відео

Нове відео підтверджує: український «Боїнг» збивали двома ракетами – відео

Нове відео підтверджує: український «Боїнг» збивали двома ракетами – відео
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Американське видання The New York Times 14 січня опублікувало новий відеозапис з камери відеоспостереження, на якому видно, що у збитий український пасажирський авіалайнер після зльоту з аеропорту Тегерану 8 січня могли влучити дві ракети. На кадрах видно, як, імовірно, по літаку спершу запустили одну ракету, а через приблизно 30 секунд – ще одну. The New York Times повідомляє, що ракети були запущені з іранського військового об’єкту на відстані близько 13 кілометрів від літака. З відео видно, що жодна з ракет не збила одразу літак. Після потрапляння, ймовірно, другої ракети літак протримався у повітрі близько хвилини, після чого загорівся і почав падати. Повідомляється, що відео на YouTube завантажив іранський користувач.

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