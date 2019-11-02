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02 листопада 2019, Київ 09:36
Політика

Війна і збитий «Боїнг». Важливі для Кремля люди зустрілися після перебування в СІЗО у Києві

Бойовик російських гібридних сил тримає іграшку, виявлену на місці падіння уламків «Боїнга», збитого російською установкою «Бук», в результаті чого загинуло 298 людей, в тому числі 80 дітей. Донеччина, неподалік села Грабове, 19 липня 2014 року

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(Рубрика «Точка зору»)

Один із важливих свідків у справі про знищення російськими військовими малайзійського «Боїнга» Володимир Цемах дав перше інтерв’ю після обміну на українських політв’язнів. Причому взяв у нього це інтерв’ю колишній журналіст Кирило Вишинський, який зараз працює на керівній посаді в пропагандистському холдингу «Росія сьогодні».

Президент Росії Володимир Путін тисне руку Кирилу Вишинському, якого в Україні судили, зокрема, за обвинуваченням у державній зраді, й обміняли його 7 вересня рамках обміну «35 на 35». Сочі, 3 жовтня 2019 року
Президент Росії Володимир Путін тисне руку Кирилу Вишинському, якого в Україні судили, зокрема, за обвинуваченням у державній зраді, й обміняли його 7 вересня рамках обміну «35 на 35». Сочі, 3 жовтня 2019 року

Нагадаю, що саме Цемах і Вишинський були головними фігурами обміну для російської сторони. Кремль фактично заблокував обмін до включення в списки Володимира Цемаха. А Кирило Вишинський зіграв роль «фронтмена» російської спецоперації, бо після обміну російські медіа говорили майже виключно про нього одного.

Зліва: фотографія Володимира Цемаха біля Савур-Могили від 27 травня 2018 року. Праворуч: Володимир Цемах після арешту. Спецлужби України затримали його у власній квартирі на окупованій частині Донбасу і доставили до Києва. Цемах – зенітник угруповання «ДНР» зі Сніжного, поряд з яким був збитий «Боїнг» рейсу MH17
Зліва: фотографія Володимира Цемаха біля Савур-Могили від 27 травня 2018 року. Праворуч: Володимир Цемах після арешту. Спецлужби України затримали його у власній квартирі на окупованій частині Донбасу і доставили до Києва. Цемах – зенітник угруповання «ДНР» зі Сніжного, поряд з яким був збитий «Боїнг» рейсу MH17
Тодішній керівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський (посередині), якого в Україні звинуватили, зокрема, у державній зраді та незаконному зберіганні зброї. Київ, 19 липня 2019 року
Тодішній керівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський (посередині), якого в Україні звинуватили, зокрема, у державній зраді та незаконному зберіганні зброї. Київ, 19 липня 2019 року

І ось тепер цим двом учасникам одного обміну випала нагода поговорити один з одним і показати, що таке російська пропаганда, яка прикидається журналістикою.

Одне з місць падіння уламків «Боїнга», збитого російською установкою «Бук». Неподалік села Грабове, 17 липня 2014 року
Одне з місць падіння уламків «Боїнга», збитого російською установкою «Бук». Неподалік села Грабове, 17 липня 2014 року

Вишинського задовольнила відповідь Цемаха

У цьому інтерв’ю немає, звичайно ж, головною теми – збитого літака і «Бука». Цемах просто говорить, що нічого не знав про збитий «Боїнг» – «що населенню відомо, то і мені». Хоча при цьому Цемах підтверджує, що в момент знищення росіянами літака він очолював проросійську ППО в місті Сніжному, поруч із яким і сталася трагедія. І очевидно міг би знати більше, ніж населення. Але Вишинського задовольняє ця відповідь Цемаха, більше він до теми «Боїнга» не повертається.

Не повертається навіть тоді, коли дізнається, що представники правоохоронних органів Австралії та Нідерландів, які брали участь в допитах Цемаха, пропонували йому програму захисту свідка і притулок в Нідерландах.

У будь-якого журналіста мало б виникнути запитання – для чого такі щедрі пропозиції були адресовані людині, яка знала те ж саме, що і «все населення».

У журналіста – так. У пропагандиста – ні.

Голова міжнародної Спільної слідчої групи Фред Вестербеке під час доповіді щодо збитого на Донбасі «Боїнга» і загибелі 298 людей, у тому числі 80 дітей. А на столі частини ракети російської установки «Бук», яка знищила літак рейсу MH17. Нідерланди, 24 травня 2018 року
Голова міжнародної Спільної слідчої групи Фред Вестербеке під час доповіді щодо збитого на Донбасі «Боїнга» і загибелі 298 людей, у тому числі 80 дітей. А на столі частини ракети російської установки «Бук», яка знищила літак рейсу MH17. Нідерланди, 24 травня 2018 року

Однак навіть інтерв’ю Вишинського, яке повинно було переконати читача в непричетності Володимира Цемаха і познайомити росіян із «людьми Донбасу», які бояться, що їхніх онуків «змусять думати українською мовою», не залишає сумнівів щодо, якщо не в безпосередній причетності Володимира Цемаха до злочину, так принаймні про його хорошу поінформованість про те, що сталося в небі над Сніжним.

Віталій Портников журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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