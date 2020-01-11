Прокуратура повідомила про підозру «бойовику-охоронцю» уламків збитого літака МН17

Прокуратура Донецької області повідомила про підозру представникові угруповання «ДНР», який, за даними слідства, охороняв уламки збитого в небі над Донбасом в 2014 році літака «Боїнг» рейсу МН17.

«26-річному мешканцю Торецька, який брав участь у незаконних збройних формуваннях так званої «ДНР», повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України.

За версією слідства, у серпні 2014 року чоловік з корисливих мотивів вступив до лав терористів та був зарахований до так званого батальйону «Народне ополчення», розташованого у місті Єнакієве… Зловмисник був задіяний в охороні місця авіакатастрофи пасажирського літака «Boeing 777» рейсу МН-17 компанії Malaysia Airlines, унаслідок якої загинули 298 пасажирів і членів екіпажу, знаходив серед уламків речі та інші матеріальні цінності, що належали загиблим, передавав їх своїм ватажкам, отримуючи грошову винагороду у розмірі від 500 до 1500 рублів», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Повідомляється, що до суду скеровано клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою затриманому.

10 січня у Держприкордонслужбі України повідомили про затримання охоронця збитого літака рейсу МН17.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – всі, хто був на борту.

При узгодженні з Україною, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих. У Міжнародну слідчу групу (JIT), яка з’ясовує причини катастрофи MH17, входять представники Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії та України.

Судовий процес у справі про збиття літака розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

У червні 2019 року прокуратура Нідерландів висунула офіційні звинувачення у вбивстві проти трьох громадян Росії і одного громадянина України, що воювали на боці проросійських бойовиків на сході України. Це колишній командувач силами угруповання «ДНР» Ігор Стрєлков (справжнє прізвище Гіркін), його заступник Сергій Дубинський, заступник Дубинського Олег Пулатов і Леонід Харченко. Слідство вважає, що вони відповідальні за організацію доставки з території Росії зенітно-ракетного комплексу «Бук», з якого, імовірно, був збитий літак.

Один із підозрюваних у справі про катастрофу Володимир Цемах був відпущений українським судом і доставлений до Росії 7 вересня під час обміну ув’язненими між Києвом і Москвою. Пізніше його дочка заявила, що колишній бойовик повернувся додому в Донецьку область. Де нині перебуває Цемах, невідомо.

8 жовтня 2019 року парламент Нідерландів проголосував за розслідування причин того, чому Україна в 2014 році не закрила повітряний простір під час бойових дій на Донбасі.