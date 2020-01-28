У ЄС вказали прізвища нових підсанкційних осіб

В Офіційному журналі Європейського союзу оприлюднені прізвища сімох осіб, проти яких запроваджено санкції за організацію і проведення 8 вересня 2019 року незаконних місцевих «виборів» в анексованому Росією Криму.

Як йдеться в Офіційному журналі ЄС, санкції стосуються так званих «голови виборчої комісії» Севастополя Сергія Даниленка, «заступниці голови виборчої комісії» Севастополя Лiдiї Басової, «секретаря виборчої комісії» Севастополя Катерини Пиркової, члена Ради федерації Росії Катерини Алтабаєвої, «голови Ради міністрів» Криму Юрiя Гоцанюка, голів так званих «законодавчих зборів» Севастополя Володимира Нємцева, а також виконувача обов’язків так званого «губернатора Севастополя» Михайла Развожаєва.

Санкції набирають чинності у день оприлюднення – з 28 січня 2020 року.

Раніше сьогодні стало відомо, що міністри закордонних справ Євросоюзу вирішили додати до списку санкцій ще сім осіб, відповідальних за порушення територіальної цілісності України.

Наразі в санкційному списку 177 фізичних та 44 юридичних осіб.

8 вересня 2019 року на території анексованого Росією півострова пройшло «голосування» до російського парламенту Криму і в місцеві органи влади.

У МЗС України назвали «юридично нікчемними» російські вибори на півострові і закликали міжнародне співтовариство дати «принципову оцінку» незаконним діям Росії.

Європейський союз не визнав російські «вибори» в Криму і Севастополі.

11 вересня Верховна Рада України визнала нелегітимним голосування на півострові.

У грудні Євросоюз оголосив про продовження санкції проти Росії на наступні пів року.

Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Втім, у Брюсселі є політичні сили і лідери, які лобіюють зняття обмежень з Кремля через його агресію проти України.

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.