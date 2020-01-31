Зеленський не вважає, що ситуація з «імпічментом Трампа» зіпсувала відносини Києва і Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що ситуація, пов’язана з процесом щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, зіпсувала відносини Києва і Вашингтона. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з державним секретарем США Майком Помпео у Києві 31 січня.

На запитання, чи згоден він з тим, що ситуація з імпічментом зіпсувала україно-американські відносини, Зеленський сказав: «Мені здається, чесно кажучи, що навпаки».

«У нас дуже гарні відносини між нашими країнами. Питання не тільки в словах, що США дійсно нас підтримують і захищають Україну, підтримують нашу територіальну цілісність. Справа не тільки в словах. Будь-яка підтримка, як і дружба між країнами, повинна бути вигідною. Сьогодні ми говоримо про багато контрактів у різних галузях, різних сферах, які хочемо укласти між нашими країнами. Мені здається, що в нас новий крок у наших відносинах, нове відчуття, ми багато зустрічаємось. Я не впевнений, що на ці теплі і важливі відносини якось вплинуло питання з імпічментом пана президента Сполучених Штатів», – сказав Зеленський.

Він зауважив, що США є стратегічним партнером України і офіційний Київ робить «все, щоб поліпшити наші відносини, щоб збільшилося інвестування».

Майк Помпео прибув до Києва 30 січня 2020 року. Він разом із міністро закордонних справ Вадимом Пристайком та головою Православної церкви України Епіфанієм відвідав меморіал «Стіна пам’яті загиблих за Україну», а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Розслідування про можливість імпічменту президента США Дональда Трампа розпочалося у вересні минулого року, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

Президент США виправдовував своє прохання до президента України Володимира Зеленського провести розслідування, заявляючи, що Джо Байден наполягав на тому, щоб український уряд звільнив тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна через розслідування проти Гантера Байдена у зв’язку з діяльністю Burisma Holdings.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.