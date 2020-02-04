Демократи не змогли підрахувати результати первинного голосування в Айові

Оприлюднення результатів кокусов – первинних голосувань в штаті Айова було відкладено в понеділок увечері за місцевим часом (ранок вівторка за Києвом) через «невідповідностей» у їхніх результатах.

Голосування, яке відкриває процес виборів кандидатів в президенти від Демократичної та Республіканської партії, який триватиме кілька місяців, почалося о 20 годині за місцевим часом. Офіційні результати очікувалися приблизно через три години. Однак результати не з’явилися в очікуваний час. Керівництво Демократичної партії детально не пояснило причини затримки. Воно послалося на «невідповідності» у результатах, що, можливо, спричинить перерахунок голосів. Втім, у партії наголосили, що втручання зламу або втручання у комп’ютерну систему не було.

Кандидати не стали чекати результатів і виступили з промовами, заявивши про свої успіхи на кокусах. Стало відомо, що колишній віце-президент Джо Байден вже звернувся з листом до організаторів виборів, зажадавши пояснень. За словами коментаторів, ця несподівана відстрочка може призвести до непорозумінь серед кандидатів, які вклали чимало сил і коштів в передвиборну кампанію в Айові. Деякі з них, як, наприклад, Піт Буттіджіч зробили основну ставку на перемогу в Айові, сподіваючись на те, що вона відкриє дорогу до номінації в президенти.

Голосування в Айові, як очікується, повинні визначити трьох-чотирьох реальних претендентів на партійну номінацію в президенти з майже десятка претендентів.