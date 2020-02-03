Вибори президента США: в штаті Айова голосують за кандидата від демократів

У штаті Айова 3 лютого обирають кандидата від Демократичної партії, який візьме участь у виборах президента Сполучних Штатів 2020 року.

Цей штат, населений переважно білими жителями сільських місцевостей, часто визначає долю кампаній кандидатів – саме звідси починаються внутрішньопартійні вибори. З 1996 року кожного демократа, який перемагав у кокусах (з’їздах партій для визначення кандидата) в Айові, зрештою висували на президентські вибори.

За опитуваннями, сенатор з Вермонту Берні Сандерс випереджає трьох своїх найближчих однопартійців – віце-президента Джо Байдена, сенаторку від Массачусетсу Елізабет Воррен та колишнього мера Сауз-Бенду, штат Індіана, Піта Бутіджича.

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Ці четверо очолюють перегони, але шанси отримати певну частину голосів є також у сенаторки з Міннесоти Емі Клобучар, підприємця Ендрю Янга, мільярдера Тома Штейєра та членкині Палати представників з Гаваїв Тулсі Ґаббард.​

В кокусах беруть участь десятки тисяч мешканців штату. Складна виборча система підраховує результати понад 1 600 маленьких з’їздів, щоб визначити 41 національного делегата, з яких зрештою в червні 2020 року оберуть кандидата від партії.

Щоб підтримати свого делегата, виборці мають бути фізично присутні на місці кокусу.

Штат Айова, а ще Невада і Вайомінґ – єдині, в яких проводять такі збори-«кокуси».

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Інші 47 штатів мають так звані «праймеріз», в перебігу яких виборці-партійці віддають бюлетені за кандидата від партії, якого вони підтримують. «Кокус» передбачає голосування не бюлетенями, а буквально власними тілами.

Вибори президента США відбудуться в листопаді 2020 року. Від Республіканської партії в них братиме участь чинний президент Дональд Трамп, який претендує на другий термін.