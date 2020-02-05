Сенат США не підтримав імпічмент Трампа

Сенат США, верхня палата Конгресу, в якому домінують республіканці, виправдав президента Дональда Трампа за звинуваченням у зловживанні владою і перешкоджанні Конгресу в перебігу судового процесу щодо його імпічменту.

На Капітолійському пагорбі думки сенаторів розійшлися, але за відсторонення Трампа з посади президента забракло голосів.

Сенатори спочатку голосували, чи винен Трамп у зловживанні владою (за першою статтею звинувачень). Голоси розподілилися так: не винен – 52 голоси; винен – 48. Щодо перешкоджання роботі Конгресу (друга стаття звинувачень) голосування було таким: не винен – 53; винен – 47.

Для зняття Трампа з посади необхідна була більшість у дві третини, або 67 зі 100 голосів у Сенаті. Республіканцям належить там 53 місця.

Напередодні голосування президент США Дональд Трамп виступив зі зверненням до обох палат Конгресу США, заявивши, що за часи його правління економіка США досягла значних успіхів. У своєму виступі Трамп не згадав про процес щодо імпічменту, хоча раніше називав його «обманом» і «спробою державного перевороту».

21 січня в Сенаті стартував судовий процес щодо імпічменту Дональда Трампа.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні минулого року, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидали зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.