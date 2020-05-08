США: Байдена звинуватили в домаганнях 27 років тому. Адвокатом жінки є ексспонсор кампанії Трампа

Колишня помічниця кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена Тара Рід, яка звинуватила його в домаганнях, закликала політика вийти з президентської гонки. Про це вона заявила в інтерв’ю журналістці Меґін Келлі, уривок їхньої розмови опублікований у твітері.

За словами Рід, Байдену пізно вибачатися перед нею, і вона хоче, щоб він був притягнутий до відповідальності. На думку жінки, Байден ніколи не вийде з гонки, але вона «хотіла б, щоб він це зробив».

За повідомленням Associated Press, інтереси Тари Рід нині представляє Дуґлас Віґдор. Цей адвокат був одним із провідних спонсорів виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа в 2016 році.

Захисник наголосив, що наразі йому не платять за роботу з Рід. Його фірма також заперечила, що існує політична мотивація його рішення представляти інтереси Рід у справі проти імовірного опонента Трампа на виборах у листопаді.

«Ми вирішили взятися за цю справу, тому що кожен урятований має право на компетентну консультацію», – йдеться у повідомленні фірми.

Про звинувачення Тари Рід стало відомо в середині квітня. Жінка заявила, що 27 років тому піддавалася сексуальним домаганням з боку Байдена. За словами Рід, в 1993 році політик в одному з коридорів Капітолію без дозволу цілував її, торкався і наполягав на інтимних відносинах. Тоді Рід розповіла про домагання лише матері, подрузі, брату і колишній колезі.