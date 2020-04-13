«Ви потрібні в Білому домі» – сенатор Сандерс підтримав Байдена як кандидата в президенти США

Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс 13 квітня офіційно підтримав кандидатуру колишнього віцепрезидента Джо Байдена на посаду президента США, повідомляють американські ЗМІ.

«Ви потрібні нам у Білому домі. Я зроблю все, що можу, щоб це сталося, Джо», – сказав Сандерс під час прямої трансляції, організованої кампанією на підтримку Байдена як кандидата.

«Сьогодні я прошу всіх американців, я прошу кожного демократа, я прошу кожного незалежного, я прошу багато республіканців, щоб вони зібралися разом у цій кампанії, щоб підтримати вашу кандидатуру, яку я схвалюю», – наголосив Сандерс, звертаючись до Байдена.

Джо Байден подякував Берні Сандерсу за підтримку, сказавши, що для нього цей крок «дуже багато значить». «Я маю на меті скористатися вашою підтримкою не просто для перемоги в кампанії, а й для урядування», – додав Байден.

Раніше цього місяця, 8 квітня, сенатор Берні Сандерс припинив кампанію висування своєї кандидатури у президенти від Демократичної партії на виборах 2020 року. Рішення Сандерса дозволить колишньому віцепрезидентові США Джо Байдену стати кандидатом від Демократичної партії і скласти конкуренцію республіканцеві Дональду Трампу. Голосування на виборах президента США заплановане на 3 листопада 2020 року.