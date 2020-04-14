Обама підтримав Байдена на виборах президента США

Колишній президент США Барак Обама підтримав свого віцепрезидента Джо Байдена на виборах президента США 2020 року.

«Джо має характер і досвід, щоб вести нас через одні з найтемніших часів та зцілити нас під час довготривалого відродження. Я вірю, що Джо має всі необхідні якості, які ми потребуємо в президенті прямо зараз», – заявив Обама.

За його словами, рішення запропонувати Байдену посаду віцепрезидента у 2008 році було «одним з найкращих», які він коли-небудь ухвалював.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року. Джо Байден лідирує на праймеріз Демократичної партії. 8 квітня його головний опонент Берні Сандерс відмовився від участі у виборах.

Республіканську партію, найімовірніше, представлятиме чинний президент Дональд Трамп, який вже здобув 1 432 голоси делегатів при 1 276 необхідних для перемоги в номінації.