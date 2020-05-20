Петро Порошенко відреагував на «плівки Деркача»

П’ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко відреагував на поширені позафракційним депутатом Андрієм Деркачем аудіофайли, в яких буцімто фігурує експрезидент.

«Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник Вищої школи КДБ ім. Дзержинського у Москві, – сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно? Бо все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою, ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію. На жаль, є прописні істини геополітики та дипломатії, які дилетанти не в змозі засвоїти навіть за рік активної практики», – заявив Порошенко на сторінці у фейсбуці.

Порошенко вважає, що нині «п’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України» і через втягування у передвиборчу боротьбу у США намагається підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами.

19 травня позафракційний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи нібито розмов Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом. За його словами, ці розмови демонструють, що країною в часи президентства Порошенка «керував Байден».

20 травня Офіс генпрокурора повідомив, що відносно Петра Порошенка відкрили справу про державну зраду через «плівки Деркача».

Партія «Європейська солідарність» раніше також заявила, що аудіозаписи «сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію».

Крім того, видання The Washington Post 20 травня повідомило із посиланням на штаб Джо Байдена, що плівки, де він нібито розмовляє з Петром Порошенком, є відредагованою «діркою від бублика», а самі аудфофайли – «продовженням давньої російської спроби завдати шкоди колишньому віцепрезидентові США».