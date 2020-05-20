Щодо Порошенка відкрили справу про держзраду після «плівок Деркача» – Офіс генпрокурора

Щодо колишнього президента України та народного депутата від «Європейської солідарності» Петра Порошенка відкрили справу про державну зраду через плівки позафракційного депутата Андрія Деркача, повідомили Радіо Свобода в Офісі генерального прокурора.

«Відомості внесли в ЄРДР за двома статтями: частина 1 статті 111, частина 2 статті 364 (державна зрада та зловживання владою – ред.)», – розповіли Радіо Свобода в Офісі генпрокурора.

19 травня Деркач оприлюднив аудіозаписи нібито розмов Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом. За його словами, ці розмови демонструють, що країною «керував Байден».

«Європейська солідарність» уже заявила, що аудіозаписи «сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію».