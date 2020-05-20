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20 травня 2020, Київ 11:12
Новини | Політика

Щодо Порошенка відкрили справу про держзраду після «плівок Деркача» – Офіс генпрокурора

19 травня депутат оприлюднив аудіозаписи нібито розмов Порошенка (праворуч) з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом (ліворуч)

Щодо колишнього президента України та народного депутата від «Європейської солідарності» Петра Порошенка відкрили справу про державну зраду через плівки позафракційного депутата Андрія Деркача, повідомили Радіо Свобода в Офісі генерального прокурора.

«Відомості внесли в ЄРДР за двома статтями: частина 1 статті 111, частина 2 статті 364 (державна зрада та зловживання владою – ред.)», – розповіли Радіо Свобода в Офісі генпрокурора.

19 травня Деркач оприлюднив аудіозаписи нібито розмов Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом. За його словами, ці розмови демонструють, що країною «керував Байден».

«Європейська солідарність» уже заявила, що аудіозаписи «сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію».

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